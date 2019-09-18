Бывший полузащитник «Зенита» Риксен скончался в возрасте 43 лет

Эдинбург, 18 сентября. Бывший полузащитник петербургского клуба «Зенит» и игрок сборной Голландии Фернандо Риксен скончался в возрасте 43 лет.

Нидерландский спортсмен страдал от бокового амиотрофического склероза (болезнь Лу Герига) — неизлечимого заболевания центральной нервной системы, которое приводит к параличу и атрофии мышц. Обычно смерть наступает в результате инфекции дыхательных путей или отказа мускулатуры легких.

Отметим, что в последнее время Риксен находился в хосписе в Шотландии. Футболист представлял «Зенит» в 2007–2009 годах. После этого он вернулся в родную «Фортуну» (Нидерланды), где выступал с 2010 года по 2013 год. Риксен является двукратным чемпионом Шотландии (в составе шотландского клуба «Рейнджерс»), чемпионом России и обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА («Зенит»).

Футболист был известен своим вспыльчивым характером, из-за чего у него с коллегами нередко возникали конфликты. Так, например, когда Риксен играл за «Рейнджерс», у него произошла драка с Андреем Канчельскисом, а во время выступления за «Зенит» — с Владиславом Радимовым. У спортсмена осталась жена и шестилетняя дочь.