Военные Сирии нашли в пещере у Хан-Шейхуна подземную базу боевиков и «Белых касок»

Военнослужащие Сирийской арабской армии (САА) в ходе осмотра освобожденных территорий в Хан-Шейхуне и его окрестностях обнаружили базу террористов, расположенную в подземной пещере. Об этом журналистам сообщил бригадный генерал войск САР Абдель Керим Мейхун. Другие подробности — в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

Общая площадь пещеры достигает порядка 10 тысяч квадратных метров. При этом от нее отходит разветвленная система туннелей от 200 метров в длину каждый. На этой территории под землей боевиками был построен крупный пункт управления, медпункт и казармы.

Тянущиеся в сторону Мурека и в других направлениях подземные переходы пока представляют смертельную опасность, и потому до конца они еще не исследованы. Перед бегством со своих позиций джихадисты заминировали буквально каждый сантиметр по своим следам. Сирийские саперы пока успели обезвредить только один туннель, но подрывные работы сейчас активно продолжаются.

«Наши бойцы нашли эту пещеру после зачистки южных районов провинции Идлиб от исламистов, которая произошла в конце августа. Здесь был не только мощный укрепрайон, но и множество различного оружия и экипировки радикалов: вот каска, обмундирование, противогаз, а вот лента для крупнокалиберного пулемета и гранаты для РПГ», — передал бригадный генерал САА.

Мейхун также рассказал, что эти гроты, согласно предварительным заключениям после осмотра, могли использовать в качестве пункта базирования и псевдоволонтеры «Белых касок». Не исключено, что именно там члены этой якобы правозащитной организации монтировали фейковые ролики о химатаке в Хан-Шейхуне в начале апреля 2017 года, якобы проведенной сирийской армией.

Сейчас город и обширные территории в его предместьях на юге провинции Идлиб наконец свободны от боевиков по итогу наступления САА и ВКС РФ в прошлом месяце. Тогда же союзникам удалось освободить Аль-Латаминский выступ и отбросить «Джебхат ан-Нусру»1 (деятельность запрещена в РФ) и другие исламистские группировки севернее — в сторону Маарет ан-Нумана.

Напомним, корреспонденты ФАН, освещавшие ход данной освободительной операции с передовой, одними из первых вошли в освобожденные районы на юге Идлибской зоны, и в том числе в Хан-Шейхун. Там им также удалось найти немало подземных укрытий исламистов.

Доктор военных наук Анатолий Матвийчук заметил, что при осмотре почти всех освобожденных районов в Сирии, где долгое время укрывались боевики, обнаруживаются подземные базы и туннели боевиков. Так, например, было и на всей территории Восточной Гуты. Об этом он сказал в комментарии для ФАН.

«Подземную войну террористы ведут уже давно. Еще наши военные сталкивались с туннелями боевиков в прошлом веке в Афганистане. Эта давняя и излюбленная тактика боевиков, которая улучшена современными бандформированиями. С помощью своих переходов они могут избегать открытых столкновений, когда сами не готовы к ним, а соответственно — и больших потерь. Но при этом есть возможности выполнять те или иные задачи, в том числе в тылу противника», — обратил внимание наш собеседник.

Однако по мере того как совершенствуется техника террористов по ведению сопротивления из-под земли, совершенствуются и способы борьбы с ними, в том числе по «выкуриванию» бандгрупп из их подземных укрытий.

Анатолий Матвийчук также обратил внимание на то, что в местах размещения джихадистов снова находят крупные партии вооружений. Он выразил уверенность, что добыть все это без иностранной поддержки они явно не смогли бы.

«Само по себе все это появиться не могло — тут явно есть западный след, и, в частности, след ЦРУ. Были неоднократные свидетельства того, что США поставляют боевикам в Сирию не только деньги и боевые средства, но и средства для производства химоружия. Кстати, это объясняет и присутствие в этой пещере также «Белых касок», которые не скрывают своих связей с внешними спонсорами. При этом эта организация фактически является фондом помощи террористам. Она поддерживает их своими вбросами против Дамаска о будто бы химических атаках против населения. Между тем целые лаборатории по производству отравляющих веществ были найдены, наоборот, на бывших позициях боевиков, например — в Алеппо», — закончил эксперт.

1 Организация запрещена на территории РФ.