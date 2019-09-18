Эксперт скептически отнесся к заявлению Киева об отводе войск в Донбассе

Командующий операцией Объединенных сил Владимир Кравченко сообщил, что украинская сторона готовится к отводу войск со всей линии соприкосновения в Донбассе. Политолог Богдан Безпалько заявил, что пока нет официального подтверждения, верить заявлениям Киева об отводе войск в Донбассе не стоит.

«На сегодняшний день проводятся подготовительные мероприятия по отводу войск вдоль всей линии разграничения», — значится в сообщении пресс-службы штаба операции в Facebook.

Сообщается, что задача была поставлена начальником генерального штаба Вооруженных сил Украины Русланом Хомчаком, министром обороны страны Андреем Загороднюком и президентом Владимиром Зеленским.

«Мы к этому готовы ради улучшения жизни наших граждан и, в конце концов, все будет зависеть от зеркальных действий с противоположной стороны», — заявляет Кравченко.

В свою очередь член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заявил, что не рассматривает всерьез заявление украинской стороны, пока решение не будет закреплено на официальном уровне.

«Пока решение не будет закреплено официально, пока не прекратится огонь по линии соприкосновения, соответствующие заявления нельзя рассматривать всерьез. Могу уверено сказать, что еще 2-3 дня назад там шли бои малой или средней интенсивности, звучала канонада, стрельба и т.д. А заявления в Facebook командующего группировкой — это вообще что-то из области постмодерна. Это же неофициальное заявление, мало ли что человек написал в соцсети, может он выпил рюмочку лишнего и решил выполнить минские соглашения или еще что-нибудь», — говорит Безпалько.

По словам собеседника ФАН, если решение украинской стороны об отводе войск действительно существует, то Киев должен опубликовать скан соответствующего приказа с указанием того, какие войска и какие части, какое вооружение и военная техника будут отводиться. К тому же должно быть указание, на какое расстояние она будет отведена.

«Учитывая тот факт, что война идет шестой год, и за все это время все перемирия, которые заключались официально, скреплялись подписями, не выдерживали даже суток со стороны Украины. То и подобного рода заявления вызывают у меня глубочайший скепсис, особенно учитывая заявления другого украинского деятеля Пристайко (глава МИД Украины Вадим Пристайко. — Прим. ФАН), который сказал, что Киев не будет предоставлять амнистию участникам вооруженных формирований и не будет включать автономию Донбасса в конституцию страны», — продолжает эксперт.

При этом Богдан Безпалько допускает, что заявление Кравченко об отводе войск может быть элементом информационной войны.

«Оно (заявление. — Прим. ФАН) могло быть сделано в расчете на то, что армии народных республик оставят свои позиции, расслабятся и уйдут, после чего последуют победные заявления Киева о занятии серой зоны. Может быть все что угодно. Если к вечеру в Сети появится скан приказа или в украинских СМИ его опубликуют, ну хорошо — это заставит уже принимать соответствующее заявление всерьез. А если реально начнется отвод войск в соответствии с приказом, прекратятся обстрелы, ну тогда, пожалуй, да, тогда ситуацию можно обсуждать как попытку Украины хотя бы как-то нормализовать конфликт в Донбассе, поскольку это ожидания граждан. Но пока опыт показывает, что ничего подобного не происходило ни разу. Бои как шли, так и идут. Люди как гибли, так и гибнут», — заключил аналитик.

Напомним, в 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016 году, в Станице Луганской — в июне 2019 года. При этом представители народных республик не раз заявляли, что армия Украины продвинулась вглубь участков разведения, и настаивали на восстановлении паритета.