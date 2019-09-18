Кремль не может оказывать влияние на суд по делу Устинова, заявил Песков

Москва, 18 сентября. Кремль знает об акции в поддержку Павла Устинова, но юридически не может быть адресатом подобных пикетов и влиять на суд. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Да, нам известно об акциях в поддержку Устинова. Главное в этой ситуации — это то, что, насколько нам известно, приговор суда был обжалован, будет апелляция», — сказал Дмитрий Песков.

Он отметил, что необходимо дождаться итогов ее рассмотрения. Кремль же не может быть адресатом пикетов в данной ситуации, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

«В данном случае, безусловно, администрация президента не является адресатом для подобных воззваний, потому что ни администрация президента, ни президент не должны и не могут оказывать какое-либо влияние на суд. Есть законное право обжаловать это решение суда в вышестоящих судебных инстанциях. Это право, насколько я знаю, было реализовано. Сейчас нужно дождаться результатов апелляции», — призвал Песков.

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что ситуация с приговором Устинову по-прежнему не является прерогативой Кремля, так как речь идет о законном решении суда и апелляции.

Он добавил, что в Кремле принимают к сведению разные точки зрения общественности.

«Мы принимаем к сведению ту позицию, которую заняли некоторые люди, некоторые группы лиц», — сказал Песков.

Напомним, Павел Устинов был осужден на 3,5 года колонии общего режима за применение насилия в отношении сотрудника Росгвардии на незаконном митинге в Москве 3 августа. Согласно материалам дела, на Пушкинской площади сотрудник правоохранительных органов пытался задержать Устинова, который активно участвовал в массовых беспорядках. При сопротивлении актер вывихнул плечо полицейскому. Свою вину участник незаконного митинга не признает.