Сирия, 18 сентября. Новые стычки протурецких боевиков произошли в Африне. Курды заявляют об активизации ИГ1 на участке «безопасной зоны» на севере Ракки. ВКС РФ провели разведывательные вылеты в «Большом Идлибе», сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: провели разведывательные полеты над зоной «Большого Идлиба».

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: зачистили два гектара территории в провинциях Даръа и Дамаск; обстреляли позиции боевиков в южной части Идлиба.

Курды: заявили об участившихся вылазках ИГ в «зоне безопасности» на севере Ракки; ужесточили меры по досмотру сирийцев в провинции Ракка.

ВС Турции: задействовали беспилотники в Африне и Иракском Курдистане.

Провинция Алеппо

Военный источник в сети Twitter (GDarkconrad) сообщает о том, что в северных районах Сирии и Ирака были замечены турецкие беспилотники. Дроны осуществили разведывательные вылеты над территорией Африна, а также в Иракском Курдистане. О целях проведенной операции ничего не известно.

Между тем агентство новостей Al Masdar News сообщает о том, что в кантоне Африн вновь обострилось противостояние между двумя бандгруппами вооруженной оппозиции, выступающими при поддержке Турции. Столкновения развернулись между радикалами, депортированными из Дейр-эз-Зора и Восточной Гуты. В результате развернувшихся боев погиб один из протурецких джихадистов, ранения получили еще несколько боевиков. О причинах вооруженного конфликта пока ничего неизвестно.

Провинция Даръа

Российский Центр мониторинга за соблюдением прав человека (ЦПВС) опубликовал новые данные о результатах работ по зачистке местности от СВУ и боеприпасов, оставленных боевиками вооруженной оппозиции. Инженерные подразделения Сирийской арабской армии (САА) выполняли задачи по разминированию в населенных пунктах Аль-Хара и Джасим в Даръа. Кроме того, саперы правительственных сил были задействованы в городе Дума в Дамаске. В общей сложности за последние 24 часа удалось зачистить два гектара территории. Было изъято и обезврежено 27 СВУ.

Также были обнародованы сведения о числе сирийцев, вернувшихся в САР за сутки. С территории соседних Иордании и Ливана через пункты пропуска «Джейдет-Ябус», «Телль-Калах» и «Насиб», расположенные на окраинах Дамаска, Хомса и Даръа соответственно, перешли 1209 человек.

Провинция Идлиб

Военный источник в сети Twitter (AleppoAMC) сообщает о том, что российские ВКС провели разведывательные полеты над оккупированными боевиками районами «Большого Идлиба». Предполагается, что ВКС РФ прибегли к вылетам на данном направлении с целью предупредить возможные провокации со стороны исламистов, установив местоположение их огневых позиций и военных объектов.

Между тем на линии разграничения сил Сирийской арабской армии (САА) и боевиков продолжаются вооруженные стычки. Артиллерийские дивизионы сил САР ведут огонь по фортификационным сооружениям исламистских бандформирований недалеко от города Маарет-Хурма. Информация о нанесенном джихадистами уроне в настоящий момент формируется.

Провинция Ракка

«Демократические силы Сирии»**** (SDF) ужесточили меры безопасности в провинции Ракка. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (JorfNews), курды усилили досмотр транспортных средств и удостоверений личности сирийцев на своих контрольно-пропускных пунктах. Как правило, более тщательному досмотру повергаются лица, которые прибыли из населенных пунктов, подконтрольных Сирийской арабской армии (САА), хотя вылазки террористов «Исламского государства»1 фиксируются преимущественно на оккупированных курдами территориях.

Информационное агентство El-Dorar сообщает о том, что силы международной коалиции и курдских вооруженных формирований ликвидировали большое количество укреплений в граничащих с Турцией северо-восточных районах Сирии в рамках американо-турецкого соглашения о формировании «безопасной зоны». В то же время интернет-порталы, подконтрольные «демократической армии», заявляют об активизации вылазок «спящих ячеек» «Исламского государства» в районе Тель-Абъяда, который курды якобы частично покинули. Утверждается, что четырех террористов удалось арестовать. Тем не менее военные эксперты полагают, что подобными сообщениями курды готовят почву для возвращения в буферную зону под предлогом необходимости борьбы с ИГИЛ1, тогда как нападения террористов, как правило, отмечаются в южных районах провинции.

1 Организация запрещена на территории РФ.