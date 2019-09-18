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Россия

Названа дата рассмотрения вопроса об избрании спикера Совфеда

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Названа дата рассмотрения вопроса об избрании спикера СовфедаМосква, 18 сентября. Вопрос об избрании председателя Совета Федерации будет поставлен на первом пленарном заседании палаты 25 сентября, сообщили СМИ со ссылкой на собственный источник в верхней палате парламента.

Как сообщил РИА Новости со ссылкой на собственный источник в верхней палате парламента, «наиболее вероятным кандидатом на пост спикера остается нынешний председатель Совфеда Валентина Матвиенко».

В среду губернатор Петербурга Александр Беглов после вступления в должность утвердил Матвиенко сенатором от исполнительной власти Северной столицы. Нынешний спикер Совфеда выразила признательность в связи с тем, что ей вновь доверили представлять исполнительную власть Петербурга в верхней палате парламента.

Ранее Матвиенко заявила журналистам, что может вновь занять должность спикера Совета Федерации, если с такой инициативой выступят ее коллеги-сенаторы, отметил НСН.

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Источник: РИА Новости
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