Эксперт объяснил, зачем Россия предложила Турции присоединиться к проекту на «Байконуре»

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин предложил Турции присоединиться к проекту по эксплуатации космодрома «Байконур» вместе с Россией и Казахстаном. По его словам, Москва готова предоставить ракеты, чтобы Анкара могла выводить свои космические аппараты. Предложение главы Роскосмоса о совместном использовании «Байконура» означает, что Россия через механизмы различного сотрудничества умеет мягко управлять своими партнерами в национальных интересах, считает доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеры России», военный эксперт Александр Перенджиев.

Рогозин в обращении к турецкой стороне добавил, что Анкаре не обязательно и даже не нужно участвовать в проекте с турецкой территории.

«Вместо этого мы могли бы сделать проект на три страны и воспользоваться уникальной инфраструктурой «Байконура», — сказал Рогозин.

Он подчеркнул, что участниками такого совместного проекта могли бы стать Турция как страна — организатор пусков, Россия, которая оказывает содействие в передаче технологий, и Казахстан, предоставляющий «уникальный космический порт».

Рогозин хочет создавать новые точки соприкосновения с Турцией в такой продвинутой отрасли, как космическая, говорит Перенджиев. Однако в этом сотрудничестве нужно учитывать один важный момент.

«Турция претендует на роль лидера тюркского мира. В этом предложении Рогозина показывается, что русский и тюркский мир создают единые институты. Одним из институтов совместной работы была бы космическая деятельность и эксплуатация космодрома «Байконур», — заявил Перенджиев в беседе с Федеральным агентством новостей.

Многие государства постсоветского пространства и Ближнего Востока стремятся сближаться с Россией, подчеркивает военный эксперт.

«Это не какой-то разовый подход. Так, с Турцией Россия уже ведет экономическое и военно-техническое сотрудничество. Теперь будет космическое сотрудничество. Таким образом, Россия через эти механизмы сотрудничества в различных сферах всегда достигает статуса лидера. Это значит, что Россия имеет большое влияние и умеет мягко управлять своими партнерами в своих национальных интересах», — рассказал он.

Сотрудничество России в космической отрасли может принести большие выгоды для нашей страны, утверждает Перенджиев.

«Турки очень хорошие строители. А строители нам всегда нужны. Взаимодействие с официальными властями Турции по строительным вопросам будет способствовать их ответственности за конкретные объекты. Мы будем спрашивать не с руководителей строительных компаний, а с официальной Анкары», — сообщил собеседник ФАН.

Ранее Глава Роскосмоса предложил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану отправить на Международную космическую станцию (МКС) турецкого астронавта, что будет приурочено к предстоящему в 2023 году 100-летию Турецкой республики. По словам главы Роскосмоса, центр подготовки космонавтов готов к отправке турецкого астронавта на орбиту.