Главы «Газпрома» и «Нафтогаза» примут участие в трехсторонних консультациях в Брюсселе

Москва, 18 сентября. Руководители «Газпрома» Алексей Миллер и «Нафтогаза» Андрей Коболев примут участие в трехсторонних консультациях по газу в формате Россия — ЕС — Украина, которые пройдут в предстоящий четверг в Брюсселе. Об этом сообщила в среду пресс-служба Еврокомиссии (ЕК).

В заявлении уточняется, что главы российской и украинской компаний будут присутствовать на встрече.

Ранее ТАСС сообщал, что заместитель главы ЕК по делам Энергосоюза Марош Шефчович проведет двусторонние встречи с делегациями РФ и Украины в преддверии трехсторонних консультаций по газу. Российскую сторону будет представлять министр энергетики РФ Александр Новак, украинскую — министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель.

Шефрович выразил уверенность в том, что прогресс пошлет положительный сигнал рынку и потребителям перед началом отопительного сезона.

«Консультации будут сконцентрированы вокруг таких вопросов: как отразить энергетические нормы ЕС в будущем рамочном соглашении, продолжительность будущего соглашения, необходимые объемы и тарифы», — следует из заявления ЕК.

Помимо этого, Шефчович сообщил ранее, что ЕК на переговорах 19 сентября будет добиваться долгосрочного транзитного соглашения для украинской стороны, чтобы гарантировать востребованность украинской газотранспортной системы (ГТС) для инвестиций в ее совершенствование.