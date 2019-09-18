Мат, ЛГБТ и отмывание денег: чем прославились кандидаты в депутаты от «Яблока»     

Петербургская муниципальная избирательная кампания «Яблока» оставила неприятные впечатления. Некогда уважаемая в Северной столице партия предложила побороться за депутатские места фрикам и неудачникам.

Итоги муниципальных выборов в Санкт-Петербурге пока не подведены, однако «Яблоко» уже выпустило официальное заявление о том, что не признает итогов выборной гонки и обвиняет местные избиркомы в фальсификациях. Тем не менее отказ избирателей поддержать демократов закономерен — местное отделение партии выставило на выборы, мягко говоря, странных людей.

«Петербург — гей-столица России»

Кандидат в муниципальные депутаты МО «Литейный» Сергей Трошин предложил превратить Санкт-Петербург в мировую столицу ЛГБТ-движения. В частности, он предлагает отменить запрет на усыновление детей однополыми парами и разрешить гей-парады.

Трошин часто выступает со странными заявлениями. Скорее всего, его цель вовсе не победа на выборах, а дешевая популярность. Так, в ходе внутрипартийных праймериз он объявил, что после победы на выборах планирует проводить гей-парады на Невском проспекте, вывесит «радужный флаг» над Смольным, разрешит однополые браки и позволит таким семьям усыновлять детей.

«Заигрывания» с определенной, малочисленной частью электората вряд ли идут «Яблоку» на пользу — большинству петербуржцев такие изменения вряд ли придутся по душе. Тем более что в городе есть ряд хозяйственно-административных проблем, которые требуют незамедлительного решения. Избирателей, которых волнует ЛГБТ-тематика, чрезвычайно мало.

Отмывание денег — визитная карточка петербургских «яблочников»

«Яблочники» решили привлечь средства на муниципальные избирательные кампании с помощью продажи сувениров. Якобы кружки и футболки с «урбанистическими» логотипами помогут привлечь внимание людей к городским проблемам. По признанию авторов проекта, затея неудачная: за лето удалось продать всего лишь восемь футболок. Однако нерентабельный проект почему-то работает до сих пор. Видимо, «Яблоко» использует его как ширму для нелегального финансирования партийных инициатив.

Нецензурная брань в адрес избирателей

«Благотворительные» проекты — не единственная политическая новинка на текущих выборах. Кандидаты в муниципальные депутаты от «Яблока» общаются с избирателями матом. В выражениях они не стесняются. Вот так «яблочник» делится собственным видением системы городского управления.





Кстати, матерные записи нередко идут вперемешку с предвыборной агитацией.

Непонятно, подобное поведение в Интернете — личная инициатива кандидата, или это «Яблоко» из-за низкого предвыборного рейтинга пытается создать вокруг партии дополнительный ажиотаж. Вероятнее всего, второе.

Методы российской оппозиции не меняются. Выставить на выборы заведомо провальных кандидатов, а затем обвинить Смольный в собственном поражении — старая, но действенная стратегия. Скорее всего, в ближайшее время «яблочники» позовут сторонников на акции протеста. Ради них весь этот предвыборный карнавал «демократы» и затевали.