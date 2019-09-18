Более 160 граждан КНДР задержали за браконьерство в Японском море

Москва, 18 сентября. Более 160 граждан КНДР на двух северокорейских шхунах задержали за браконьерство в Японском море.

Согласно информации ФСБ РФ, есть пострадавшие, состояние четверых из которых опасений не вызывает.

«Состояние здоровья четырех раненных во вторник сотрудников Пограничного управления удовлетворительное, угрозы их жизни нет», — сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Напомним, две шхуны и 11 моторных лодок из КНДР занимались незаконным промыслом в исключительной экономической зоне РФ, которая расположена в районе банки Кито-Ямато. На борту одной шхуны находилось около 45 человек, они атаковали сотрудников пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю, трое из которых получили ранения.

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что инцидент с северокорейскими браконьерами в Японском море не повлияет на отношения РФ и КНДР. По словам сенатора, северокорейские рыбаки уже не первый год занимаются браконьерством.