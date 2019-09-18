Путин и наследный принц Саудовской Аравии обсудили атаку на Saudi Aramco

Москва, 18 сентября. Президент РФ Владимир Путин и наследный принц, министр обороны Саудовской Аравии Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд провели в среду телефонные переговоры. Стороны по телефону обсудили нападение на объекты саудовской нефтяной компании Saudi Aramco, сообщила пресс-служба Кремля.

«Обсуждена ситуация в связи с атакой на нефтеперерабатывающие предприятия в Саудовской Аравии. Владимир Путин выразил озабоченность на этот счет и высказался за проведение тщательного и объективного расследования произошедшего», — говорится в сообщении.

В ночь на субботу беспилотники атаковали два объекта нефтяной компании в Саудовской Аравии, из-за чего вспыхнул пожар. Саудовская Аравия, которая является крупнейшим экспортером и одним из трех крупнейших производителей нефти, после нападения на Saudi Aramco сократила производство нефти практически в два раза.

Ответственность за нападение взяли йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Эр-Риядом. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что никаких свидетельств атак из Йемена нет, и обвинил в нападении Иран. МИД Ирана отверг обвинения.

На днях Путин предложил властям Саудовской Аравии приобрести российские ЗРК С-400 или С-300. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, реакции на это предложение от Эр-Рияда пока не последовало.