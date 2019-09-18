Онищенко раскритиковал врача, сообщившего о возможном скачке смертности от рака

Москва, 18 сентября. Депутат Госдумы Геннадий Онищенко раскритиковал директора Института гематологии ННПЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачева Алексея Масчана, который заявил, что в скором времени в России может произойти скачок смертности от онкологических заболеваний.

По словам врача, число случаев летальных исходов может вырасти на 20-30%, если в стране в срочном порядке не исправят систему госзакупок лекарств. Онищенко же полагает, что приведенные его коллегой цифры не корректны, а распространение панических настроений никак не поможет здоровью населения.

«Этот врач устраивает шоковую атаку, только от этой информации можно получить то заболевание, о котором он печется. В целом цифры явно некорректные и эмоциональные, и не нужно забывать о врачебной этике», — пояснил он изданию Nation News.

Онищенко признал, что в России есть проблема с закупкой лекарств, однако она решается. Кроме того, нет никаких данных, что дженерики не способны заменить некоторые лекарства, уверен депутат.

Напомним, что ранее Масчан заявил, что в скором времени в России может произойти скачок смертности от онкологических заболеваний из-за проблем в системе госзакупки лекарств. Врач полагает, что из аптек уже стали пропадать важные лекарственные препараты, а на смену им пришли дженерики, которые не проверены в клинически исследований.