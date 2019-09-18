На фоне социального напряжения властям Украины важно переключить все внимание на коррупционные схемы бывшего украинского президента Петра Порошенко. Кроме того, оппозиция в лице Порошенко вызывает опасения у Киева. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал политический аналитик Владимир Соловейчик.

Арест имущества

Суд в Киеве арестовал имущество и корпоративные права завода «Кузница на Рыбальском» в рамках дела об отмывании средств и неуплате налогов, в котором фигурирует Порошенко. Об этом заявила пресс-секретарь Госбюро расследований Анжелика Иванова.

«Вчера решением Печерского районного суда Киева было поддержано и санкционировано ходатайство следователя относительно ареста недвижимого имущества и корпоративных прав завода «Кузница на Рыбальском», — заявила Иванова.

Она заметила, что арест был наложен в рамках расследования уголовного дела, которое относится к возможным нарушениям во время продажи данного завода.

Ранее представителями инвестиционных фондов «ВИК» и «Прайм Эссетс Кэпитал», владельцами которых являются Петр Порошенко и депутат Верховной рады Украины от фракции «Блок Петра Порошенко» Игорь Кононенко, подписали договор о продаже судостроительного завода «Кузница на Рыбальском». Покупателями завода стала Еwins Liмiтеd из группы «ТАС», бенефициаром которой является украинский бизнесмен Сергей Тигипко.

Киев видит угрозу в Порошенко

Как отметил политолог Максим Жаров, уголовное преследование бывшего президента Украины Порошенко ведется новыми властями страны одновременно по нескольким направлениям и тому есть много причин.

«Во-первых, претензии правоохранителей к Порошенко имеют место потому, что во время исполнения обязанностей президента он продолжал заниматься бизнесом. Во-вторых, к власти на Украине пришел фактически не Зеленский, а [олигарх] Игорь Коломойский, которого Порошенко сильно обидел, отобрав у него по указанию американцев «Приватбанк». И в-третьих, Порошенко и его партия «Европейская солидарность» теперь являются в Раде оппозицией правящей партии», — пояснил Максим Жаров.

Поэтому, считает политолог, действующая власть в Киеве реально оценивает угрозу, таящуюся в действиях оппозиции. В ближайшее время поток новостей с Украины о громких уголовных делах против Порошенко и его окружения не прекратится.

По мнению Владимира Соловейчика, за Порошенко и его финансово-хозяйственную деятельность команда украинского президента Владимира Зеленского собиралась взяться давно — и вот взялась. Лакомые куски бизнес-империи Петра Порошенко в условиях, когда он утратил президентский пост, а депутатский мандат от уголовного преследования более не спасает (Верховная рада не так давно отменила депутатскую неприкосновенность), могут поменять хозяев, уверен эксперт.

«Поскольку в деле помимо бывшего президента Порошенко фигурирует и бывший министр и весьма влиятельный экономист Сергей Тигипко, оно вполне может стать резонансным. Потому может быть доведено до конца, до вступившего в силу судебного приговора. В ходе судебных разбирательств, уверен, все смогут узнать много новых пикантных подробностей о том, что из себя представляет украинская власть, как ведется украинский бизнес. А также узнать какова мера продажности украинских должностных лиц вне зависимости от их партийной либо фракционной принадлежности», — пояснил Владимир Соловейчик.

Как считает эксперт, решение об аресте недвижимых активов, принадлежащих Петру Порошенко, имеет и политический характер. Новая украинская власть, которой пока нечем похвастаться, с точки зрения улучшения жизни украинского населения, крайне заинтересована в максимальной дискредитации своих предшественников.

«На Украине зреет социальное недовольство от невыполненных обещаний Киева. Растут прямо нацеленные против Владимира Зеленского антисемитские настроения, примером чему служат свежие акты вандализма на надгробиях советских граждан еврейского происхождения. На этом фоне властям Украины важно переключить внимание общества на коррупционные «подвиги» Петра Порошенко», — заключил Владимир Соловейчик.

Ранее ФАН приводило мнение, что президент Украины Владимир Зеленский переходит к решительным действиям в отношении бывших украинских властей.