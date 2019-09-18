Путин посетит заседание совета АСИ и примет главу Госсовета Китая

Москва, 18 сентября. Президент РФ Владимир Путин посетит заседание наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«АСИ — собственное детище президента, работу которого он держит под контролем», — напомнил Песков.

Планируется, что Путин также посетит выставочную зону конструкторского бюро АСИ, встретится с предпринимателями-участниками национальной технологической инициативы, а также поделится своим видением предпринимательства.

Кроме того, сегодня в рабочем графике ряд встреч и совещаний. В частности, президент примет в Кремле премьера Госсовета Китая Ли Кэцяна.