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Россия

Путин посетит заседание совета АСИ и примет главу Госсовета Китая

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Путин посетит заседание совета АСИ и примет главу Госсовета Китая

Москва, 18 сентября. Президент РФ Владимир Путин посетит заседание наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей. 

«АСИ — собственное детище президента, работу которого он держит под контролем», — напомнил Песков. 

Планируется, что Путин также посетит выставочную зону конструкторского бюро АСИ, встретится с предпринимателями-участниками национальной технологической инициативы, а также поделится своим видением предпринимательства. 

Кроме того, сегодня в рабочем графике ряд встреч и совещаний. В частности, президент примет в Кремле премьера Госсовета Китая Ли Кэцяна.

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