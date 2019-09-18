Роскосмос выяснил, откуда взялась дыра в обшивке космического корабля «Союз»

Москва, 18 сентября. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что специалистам удалось выяснить причины возникновения в бытовом отсеке космического корабля «Союз МС-09». Об этом глава госкорпорации сообщил в ходе выступления перед участниками V Всероссийской научно-практической конференции «Орбита молодежи».

Глава Роскосмоса отметил, что бытовой отсек с дырой сгорел в атмосфере при возвращении на Землю экипажа 57-й экспедиции на Международную космическую станцию. По его словам, специалистам Роскосмоса удалось установить причины возникновения отверстия, однако данная информация останется в тайне.

«Оно было в бытовом отсеке (корабля «Союз МС-09» — Прим. ФАН), он давно уже сгорел при схождении корабля. Все пробы мы взяли. Что случилось нам все понятно, но мы вам ничего не расскажем. Должна же быть какая-то тайна у нас», — сказал Рогозин.

Напомним, 30 августа 2018 года на МКС была зафиксирована утечка воздуха. Позднее выяснилось, что утечка воздуха произошла на корабле «Союз МС-09», после чего в бытовом отсеке было обнаружено отверстие, которое стало причиной данного инцидента. К вечеру того же дня космонавты закрыли отверстие специальным ремонтным составом.

В сентябре 2018 года руководство ракетно-космической корпорации «Энергия» сформировало внутреннюю комиссию, которая занялась расследованием данного инцидента.

В декабре 2018 года российские космонавты Сергей Прокопьев и Олег Кононенко вышли в открытый и взяли образцы с поверхности бытового отсека «Союз МС-09», в котором было обнаружено отверстие. Космонавтам пришлось вскрыть обшивку космического корабля с помощью ножа и ножниц по металлу. Образцы были доставлены на Землю и переданы следственной группе.