Беглов поставил задачу сделать Петербург мегаполисом мирового уровня

Санкт-Петербург, 18 сентября. Главной целью губернаторской программы главы Петербурга Александра Беглова является построение современного мегаполиса мирового класса, заявил директор Института государственного развития Дмитрий Солонников.

Церемония вступления Александра Беглова в должность губернатора Санкт-Петербурга состоялась в Большом зале Мариинского дворца в среду. Солонников отметил, что развитие Петербурга зависит от взглядов Беглова, каждый губернатор города смотрел по-разному на будущее Северной столицы и воплощал свое видение города. Эксперт обратил внимание на то, что уже по губернаторской программе Беглова видно, что он ставит совершенно иные цели в развитии города, чем его предшественники.

Беглов заявил, что сейчас Петербургу необходимы прорыв и быстрое развитие. Однако нельзя забывать и о накопившихся за последнее десятилетие проблемах, подчеркнул глава Петербурга. Солонников напомнил, что Беглов будет губернатором во время президентских выборов 2024 года. Подготовка к этому событию ведется на всех уровнях уже сейчас.

Программа Беглова выглядит новаторской. Однако речь не только о борьбе с тарифами, что позитивно сказалось на жизни горожан и их бюджете. Беглов видит Петербург современным мегаполисом мирового класса. На посту главы города Беглов собирается сделать Петербург открытым, социальным, комфортным и умным, это так называемые «четыре кита» программы Беглова.

Солонников отметил, что не так важно, как подразделяется программа — на четыре или на пять блоков. Главное, чтобы поставленные задачи были реализованы. «Четыре кита» появились для удобства граждан, чтобы они поняли основные цели главы Петербурга.

«Если же говорить о содержании программы Беглова, то перед нами план развития Санкт-Петербурга как мегаполиса в переходе от индустриального к постиндустриальному режиму экономического развития», — заявил эксперт.

Солонников напомнил, что европейские города прошли этот процесс 15-20 лет назад, поэтому нельзя сказать, что Беглов откроет Америку. Тем не менее для города такая программа является необходимой. Эксперт также обратил внимание на то, что Беглов поблагодарил президента РФ Владимира Путина за поддержку. Это означает, что нынешний губернатор Петербурга получит необходимое содействие со стороны центральных властей.

Напомним, в единый день голосования в Петербурге состоялись выборы главы города и муниципальных депутатов. Победу в выборах губернатора Северной столицы одержал Александр Беглов — за него проголосовали 64,43% избирателей.