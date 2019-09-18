Беглов вступил в должность главы Петербурга. События дня. ФАН-ТВ

Инаугурация Беглова

В Петербурге новый губернатор, теперь — официально. Сегодня Александр Беглов вступил в должность главы Северной столицы, церемония прошла в Мариинском дворце во время заседания Законодательного собрания. Губернатор принес присягу на Уставе Санкт-Петербурга перед судьями городского Уставного суда, гостями церемонии и депутатами ЗакСа.

«Сегодня я вступил в должность губернатора Санкт-Петербурга, это большая честь и огромная ответственность. Спасибо всем, кто поддерживал меня на протяжении последних месяцев», — сказал Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга.

«Итоги выборов наглядно показали, что петербуржцы не только высоко ценят то, что вы уже сделали, но и активно поддерживают вашу лидерскую стратегию развития Петербурга. Наступает время напряженной, каждодневной, совместной работы, и мы должны понимать, что наша сила — трехсотлетняя мощь Петербурга — в единении, в единстве. Уважаемый Александр Дмитриевич, я хочу от имени всех депутатов Законодательного собрания еще подчеркнуть и заверить, что мы будем вас поддерживать, всегда будем вас поддерживать, потому что все вместе мы Санкт-Петербург», — сказал Вячеслав Макаров, председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга.

Высокий пост Александр Беглов занял по итогам выборов в Единый день голосования, получив поддержку более чем от половины избирателей. До этого он почти год руководил городом с приставкой врио. Ну а став полноправным губернатором Беглов, первым делом, переназначил Валентину Матвиенко на должность спикера от Санкт-Петербурга.