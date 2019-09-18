Беглов вступил в должность главы Петербурга. События дня. ФАН-ТВ

Инаугурация Беглова
В Петербурге новый губернатор, теперь — официально. Сегодня Александр Беглов вступил в должность главы Северной столицы, церемония прошла в Мариинском дворце во время заседания Законодательного собрания. Губернатор принес присягу на Уставе Санкт-Петербурга перед судьями городского Уставного суда, гостями церемонии и депутатами ЗакСа.
«Сегодня я вступил в должность губернатора Санкт-Петербурга, это большая честь и огромная ответственность. Спасибо всем, кто поддерживал меня на протяжении последних месяцев», — сказал Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга.
«Итоги выборов наглядно показали, что петербуржцы не только высоко ценят то, что вы уже сделали, но и активно поддерживают вашу лидерскую стратегию развития Петербурга. Наступает время напряженной, каждодневной, совместной работы, и мы должны понимать, что наша сила — трехсотлетняя мощь Петербурга — в единении, в единстве. Уважаемый Александр Дмитриевич, я хочу от имени всех депутатов Законодательного собрания еще подчеркнуть и заверить, что мы будем вас поддерживать, всегда будем вас поддерживать, потому что все вместе мы Санкт-Петербург», — сказал Вячеслав Макаров, председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга.
Высокий пост Александр Беглов занял по итогам выборов в Единый день голосования, получив поддержку более чем от половины избирателей. До этого он почти год руководил городом с приставкой врио. Ну а став полноправным губернатором Беглов, первым делом, переназначил Валентину Матвиенко на должность спикера от Санкт-Петербурга.
«Я уверенна, Александр Дмитриевич, что вы сформируете профессиональную команду единомышленников, которая будет способна выполнить предложенную вами амбициозную программу, которая гармонично вписывается в курс президента РФ на обновление России», — отметила Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации РФ.
Союзное государство
Программа интеграции и сотрудничества России и Белоруссии может быть утверждена до восьмого декабря. Эта дата стала бы знаковой, поскольку в 2019-м исполнится 20 лет со дня заключения договора о Союзном государстве. Об этом сегодня рассказал посол Белоруссии в России Владимир Семашко.
«К восьмому декабря, когда будет отмечаться 20-летие, накануне, я думаю, президенты наших стран должны утвердить программу и, соответственно, кто-то по их поручениям подпишет дорожные карты», — заявил Владимир Семашко, посол Белоруссии в РФ.
До первого ноября должны быть разработаны дорожные карты (а их более 30), кроме этого работы еще масса, ведь программа насчитывает 66 пунктов. Концепция Союзного государства предполагает создание общего, единого рынка для двух стран.
Атака Ирана
На Ближнем востоке продолжает разгораться нефтяной скандал. Минобороны Саудовской Аравии пообещало уже сегодня представить доказательства причастности Ирана к атакам НПЗ. Тегеран же эти обвинения категорически отрицает. Более того, иранское правительство наотрез отказалось вести какие бы то ни было переговоры с США, чтобы не признавать успех американской политики давления — именно такая формулировка употребляется в официальном сообщении властей. Напомним, 14 сентября неустановленные беспилотники атаковали национальные нефтеперерабатывающие заводы Саудовской Аравии. Ответственность за это на себя взяли повстанцы, но Вашингтон моментально обвинил в этих действиях Иран, а королевству предложил свои нефтяные запасы для стабилизации рынка. Владимир Путин в свою очередь предложил Эр-Рияду по примеру Турции закупить российские системы ПРО и ПВО и, таким образом, закрыть свое небо от налетов, кто бы их ни устраивал.
Новая з/п Кокорина
Александр Кокорин после «зоны» потеряет львиную долю денег. Футбольный клуб «Зенит» снова заключил со спортсменом контракт. Но новые доходы Кокорина составят всего два €2,5 млн евро, наряду с четырьмя миллионами, которые нападающий питерского клуба получал до того, как получил срок. Первая зарплата — до июня 2020-го года — будет итого меньше. Один миллион девятьсот тысяч евро, поскольку значительную часть сезона Кокорин все-таки пропустил, находясь в местах не столь отдаленных. Напомним, дебоширы Павел Мамаев, Александр Кокорин и его брат Кирилл получили УДО. Накануне все трое освободились из колонии в Белгородской области.