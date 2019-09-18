Президент ЦАР назвал главную задачу правительства страны

Мадрид, 18 сентября. Президент Центральноафриканской Республики (ЦАР) Фостен-Арканж Туадера назвал возвращение мира в страну главной стоящей перед ним задачей. С таким заявлением он выступил на ежегодном собрании общины Сант-Эгидио, которое прошло в Мадриде.

В ЦАР действует много вооруженных группировок, отметил глава африканского государства. По его словам, он нацелен на борьбу с преступностью и на разоружение этих бандформирований.

Глава республики отметил, что в настоящее время правительство работает над выходом страны из затянувшегося кризиса.

«Если в ЦАР будет мир, этот мир будет распространяться и вокруг республики», — подчеркнул Туадера.

Он также поблагодарил папу Римского Франциска. По словам главы ЦАР, понтифик во время своего визита в Африку сделал важнейший шаг, завоевавший поддержку среди населения Центральноафриканской республики.

Президент ЦАР ранее обратил внимание на необходимость отмены смертной казни в стране. На встрече в Мадриде Туадера сообщил, что в настоящий момент в ЦАР не было вынесено ни одного смертного приговора. Он добавил, что правительство продолжает работать над отменой смертной казни.