Глава Минэкономики Белоруссии заявил, что интеграция с РФ не угрожает суверенитету страны

Минск, 18 сентября. Программа по развитию интеграции Белоруссии и Российской Федерацией затрагивает лишь экономические аспекты и не угрожает суверенитету и независимости страны, заявил министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой.

Крутой также является главой рабочей группы по выработке интеграционных документов. Отвечая на запрос депутата парламента Белоруссии Елены Анисим, министр отметил, что в настоящее время правительства двух стран проводят работу, которая охватывает исключительно экономическую сферу. Об этом Крутой написал в письме в ответ на запрос депутата, письмо опубликовано на странице Анисим в Facebook.

«Документы, над которыми мы работаем, не содержат никакого политического компонента и не создают угроз для суверенитета и независимости нашей Родины — Республики Беларусь», — подчеркнул министр.

Глава рабочей группы отметил, что проект программы по развитию интеграции находится в работе, он должен быть утвержден президентами двух стран в декабре текущего года. Детали экономических договоренностей между сторонами будут содержаться в дорожных картах, добавил глава Минэкономики Белоруссии.

Крутой подчеркнул, что публикация проекта программы в отсутствие пакета карт противоречит общепринятой практике и может создать почву для информационных манипуляций и формирования в обществе искаженных представлений относительно интеграции.

Напомним, в декабре прошлого года президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко приняли решение о создании рабочей группы по вопросу интеграции. Группу возглавили глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин и глава Минэкономики Белоруссии Дмитрий Крутой. Ожидается, что к ноябрю текущего года должны быть согласованы все дорожные карты.