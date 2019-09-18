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Бондарчук и Андреева запретили гостям свадьбы пользоваться соцсетями

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Бондарчук и Андреева запретили гостям свадьбы пользоваться соцсетями

Москва, 18 сентября. Режиссер Федор Бондарчук и актриса Паулина Андреева попросили гостей своей свадьбы воздержаться от фотографий и соцсетей во время торжества. Об этом рассказал продюсер Александр Роднянский.

Он отметил, что свадьба Бондарчука и Андреевой была очень трогательной, красивой и запоминающейся. По его словам, молодожены неподдельно волновались, растроганные гости «утирали слезы», а пафос мероприятия сопровождался «удивительно веселой нежностью».

Роднянский добавил, что очень рад за Бондарчука, который является его близким другом. По его мнению, встреча с Андреевой изменила жизнь режиссера в лучшую сторону.

«Пользуясь кинематографической терминологией, произошел переход из черно-белой в цветную жизнь», — написал Александр Роднянский в своем аккаунте в Instagram.

По словам продюсера, режиссер и актриса запретили гостям своей свадьбы пользоваться соцсетями во время праздника.

«Вчера молодые просили воздержаться от фотографий и соцсетей. И что случается крайне редко, две сотни гостей в подавляющем большинстве соблюдали объявленный диджитал-детокс», — поделился Роднянский.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Alexander Rodnyansky (@alexander.rodnyansky)

Ранее стало известно, что свадьба Федора Бондарчука и Паулины Андреевой прошла в Юсуповском дворце Санкт-Петербурга. Место проведения торжества до последнего момента держалось в секрете. 

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Источник: Instagram-аккаунт Александра Роднянского
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