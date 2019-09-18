Когда менять резину на зимнюю и какую лучше выбрать, объяснили в Федерации автомобилистов

В Федерации автомобилистов России рассказали, когда менять летнюю резину на зимнюю, почему это зависит не только от погоды, а также каким шинам стоит отдать предпочтение.

Осень в России вступила в свои права, и во многих регионах уже начались заморозки. А это значит, что автомобилистам пора задуматься о смене летней резины на зимнюю. Однако руководитель Федерации автомобилистов России Сергей Канаев в интервью Федеральному агентству новостей призвал не ориентироваться по выпадающим осадкам, а учитывать температурный режим: шины нужно менять, когда средняя дневная температура воздуха становится ниже шести градусов тепла.

«Но это правило больше подходит для центральной России. В южных регионах страны ситуация другая — там резину меняют около 10% автомобилистов. Владельцы джипов тоже меняют резину, но за редким исключением, потому что на внедорожниках она, как правило, всесезонная. Вообще, сегодня технологии таковы, что смена резины через 10-15 лет просто канет в лету — придумают такое покрытие, которое будет обеспечивать безопасность дорожного движения во все температурные режимы и погодные условия», — сказал Сергей Канаев.

А пока этого не произошло, автомобилистам большей части России приходится следить за тем, чтобы вовремя «переобуться». Потому что при температуре ниже нуля градусов летняя резина становится «скользкой деревяшкой».

«При низкой температуре резина превращается в санки, поэтому ее надо вовремя менять, — подчеркнул автоэксперт. — Если у нас случается аномальный резкий гололед, а среднедневная температура при этом держится выше 5-6 градусов тепла, то тут нужно ориентироваться по ситуации. Дело ведь еще и в радиусе колеса. Чем он меньше, тем раньше надо менять резину на зимнюю. Потому что маленькое колесо дает меньшее сцепление с дорогой».

Сергей Канаев добавил, что сцепление с дорогой зависит и от ширины покрышки шины, но эта характеристика не так сильно колеблется: примерно у 80% автовладельцев она находится в диапазоне от 180 до 220 миллиметров.

Что же касается видов зимней резины, то глава Федерации автомобилистов России отмечает, что шипованная резина хороша для новичков, то есть тех, кто только-только начинает понимать, как управлять автомобилем.