Стало известно, когда законопроект о бытовом насилии внесут на рассмотрение Госдумы

Москва, 18 сентября. Возможность получить право на реабилитацию и охранный ордер может появиться у жертв насилия, если соответствующие пункты войдут в законопроект о профилактике бытового насилия внутри семьи.

Документ должны согласовать парламентарии, правительство и эксперты. Разработкой закона о профилактике насилия в семье занимается специальная рабочая группа по поручению спикера Совфеда Валентины Матвиенко. Он подчеркнула, что цель данного законопроекта заключается в том, чтобы защитить женщин от насилия в семье.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заметила, что принятие закона о декриминализации побоев в семье в минувшем году было ошибкой. Возглавила специальную рабочую группу вице-спикер палаты регионов Галина Карелова. В беседе с корреспондентом «Парламентской газеты» она заявила, что мониторинг законов и судебных разбирательств по фактам бытового насилия в семье продемонстрировал недостаток законодательных мер для его профилактики.

«Мы готовы к диалогу с экспертным сообществом, к выработке согласованной позиции с депутатами Госдумы и заинтересованными ведомствами по этим непростым вопросам и к внесению соответствующих законодательных предложений», — обратила внимание Карелова.

Сенатор Екатерина Лахова заметила, что законодательные инициативы могут быть внесены на рассмотрение Госдумы уже через месяц, а именно в октябре. По ее словам, к настоящему моменту уже подготовлен вариант текста законопроекта о профилактике бытового насилия.

Заместитель главы комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова сказала, что работа над текстом проекта закона велась под руководством заместителя председателя думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Оксаны Пушкиной и главы комитета Госдумы по контролю и Регламенту Ольги Савастьяновой. Бибикова заявила, что участники рабочей группы на последнем заседании единогласно пришли к выводу, что этот закон необходимо принимать в самые кратчайшие сроки.

«При этом коллеги в Госдуме назвали свой вариант «законом о домашнем насилии». Мы считаем это не вполне корректно: а если хулиганские действия совершены вне дома, на улице? Поэтому, на наш взгляд, более правильно ввести термин «семейно-бытовое насилие», — рассказала Бибикова.

В начале августа сообщилась, что Совет Федерации готов еще раз проанализировать российское законодательство и вновь ввести уголовное наказание за домашнее насилие. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и гостроительству Андрей Клишас.