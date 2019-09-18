В Совфеде рассказали о беде, произошедшей на Украине, из-за отказа от интеграции с РФ

Владимир Путин и Александр Лукашенко могут уже до 8 декабря утвердить программу интеграции соседних государств, об этом рассказал белорусский посол, спецпредставитель по вопросам интеграционного сотрудничества в рамках Союзного государства Владимир Семашко.

«До первого ноября этого года должны быть разработаны «дорожные карты», всего их 31 по разным направлениям <…> Наши связи еще будут уплотняться, мы будем проводить единую промышленную и научную политику. Сейчас работаем над этими «дорожными картами». Наши связи будут еще теснее, чтобы мы смогли стать сильнее и жить в лучших условиях», — сказал белорусский дипломат, его слова приводит РИА Новости.

Член комитета Совета Федерации по международным делам, глава Русской общины Крыма Сергей Цеков в комментарии корреспонденту Федерального агентства новостей приветствовал заявление белорусского посла. По его словам, укрепление экономических связей пойдет на пользу всем.

«Конечно, это положительный момент. Все, что способствует восстановлению разорванных связей между бывшими республиками Советского Союза, — это большой плюс для всех участников интеграции», — говорит сенатор от Республики Крым.

Российский политик выразил сожаление в связи с тем, что Украина была искусственно оторвана от России. Этот процесс привел к тому, что Киев существенно деградировал с экономической точки зрения.

«Жаль, что другие страны не принимают решительных шагов на пути тесной интеграции. Самая большая беда из-за этого случилась на Украине. Но отрадно, что Белоруссия и Украина предпринимают конкретные действия для того, чтобы эта интеграция осуществлялась», — подытожил Сергей Цеков.

Напомним, в конце прошлого года Минск и Москва договорились о создании рабочей группы по урегулированию спорных вопросов и развитию интеграции двух государств, а минувшим летом состоялись переговоры Александра Лукашенко и Владимира Путина. Стороны обсуждали сельскохозяйственную, энергетическую, промышленную и транспортную отрасли. Не исключено, что в будущем в России и Белоруссии будет действовать единое законодательство.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев и его коллега из Белоруссии Сергей Румас подписали совместную программу действий по реализации договора о Союзном государстве.