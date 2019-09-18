Эксперт объяснил, зачем США активируют действие «пакта Рио»

Москва, 18 сентября. Активируя действие Межамериканского договора о взаимной помощи (пакт Рио), американские власти пытаются вдохнуть жизнь в политику, направленную на свержение действующих венесуэльских властей, Белый дом усилит давление на Каракас, но на вооруженный конфликт не решится. Таким мнением поделился с журналистами советник президента российского общественно-политического центра Дмитрий Бурых.

Ранее во вторник дипломатическое ведомство США сообщило, что Вашингтон и его соратники в связи с ситуацией в Венесуэле активируют действие «пакта Рио» — соглашения о взаимной помощи, в том числе о совместной обороне. В американском ведомстве уточнили, что надеются обсудить с единомышленниками «многосторонние экономические и политические варианты» действий против правительства Николаса Мадуро.

По мнению эксперта, такое решение может привести к «перезапуску антивенесуэльского проекта». Бурых напомнил, что в течение последнего времени стало ясно, что тот сценарий, который планировал Белый дом, потерпел крах.

«Более того, масса негатива начала выплескиваться на самопровозглашенного президента Хуана Гуайдо, что, в общем-то, ставило под сомнение не только существование так называемого альтернативного проекта для Венесуэлы, но и в целом политику США в регионе», — обратил внимание эксперт.

По его мнению, американские власти пытаются сфокусироваться на том, чтобы реанимировать этот проект, оправдать свою политику в регионе, «вдохнуть жизнь в антивенесуэльскую риторику», сообщает РИА Новости.

Он также считает, что сценарий вооруженного вторжения в Венесуэле Вашингтоном и союзниками в настоящее время не рассматривается.

«Пакт Рио» о взаимной помощи был подписан в Рио-де-Жанейро большинством американских государств в 1947 году. Согласно основному принципу документа, нападение на любую страну из числа подписавших будет свидетельствовать о нападении на все страны-участницы. Венесуэла вышла из этого договора в 2012 году.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о созыве Совета по национальной безопасности перед угрозой военной агрессии со стороны Колумбии.

Напомним, в латиноамериканской стране в январе 2019 года начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро практически сразу после приведения его к присяге. Лидер оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя временным главой государства. Ряд западных стран во главе с США заявили о признании Гуайдо. Москва, Пекин, Анкара и многие другие поддержали Мадуро как единственно избранного, законного президента.

Западные проплаченные СМИ специально искажают реальную ситуацию в Венесуэле, распространяя фейковые репортажи и новости. Так, журналисты опубликовали вброс о «золоте Мадуро», которое якобы было вывезено самолетами российского авиаперевозчика, а также фейк о так называемой ЧВК «Вагнер». Впрочем, все эти липовые новости были опровергнуты РФ и Венесуэлой, а позднее и теми СМИ, которые их публиковали.