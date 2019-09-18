США загоняют себя в угол, приводя войска в боевую готовность

Вице-президент США Майк Пенс сообщил, что Пентагон готов ответить на атаки по нефтяным объектам Саудовской Аравии. Политолог Владимир Брутер уверен, что, угрожая войной Ирану, американцы «загоняют себя в угол».

«После неспровоцированного нападения в эти выходные на ряд нефтяных объектов в Саудовской Аравии я заверяю вас, что мы готовы», — отметил Пенс, добавив, что Вашингтон защитит и себя, и своих союзников в Персидском заливе.

Пенс подчеркнул, что тех, кто совершил нападение на союзников США и мировые поставки нефти, ждет неудача. По его словам, в Вашингтоне «изучают все данные».

«Мы консультируемся с союзниками, а президент определит, какие действия лучше всего предпринять в предстоящие дни», — заявил вице-президент.

По уже давно сложившейся традиции США обвинили в агрессии Иран, объяснив, что руководство исламской республики якобы пытается надавить на президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, заставив его отступить.

«Америка готова защищать свои интересы», — сказал Пенс.

Он заверил, что Соединенные Штаты «готовы к бою», это позволит им сохранить доминирование в энергетике.

Комментируя заявление Пенса, политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей сообщил, что «вопрос о начале активных боевых действий против Ирана активно обсуждается в Белом доме, однако ответа на него пока нет, иначе бы мир его уже знал».

«Я думаю, что в Вашингтоне есть и сторонники, и противники силового решения проблемы. На мой взгляд, ситуация где-то 50 на 50, очень многие будут подталкивать Дональда Трампа к активным действиям или к имитации силового решения. В ответ на это многие будут возражать, что такое решение будет иметь эффект домино, а это приведет к непредсказуемым последствиям в Персидском заливе. Соответственно, какое именно решение примет Вашингтон, мне сказать сложно. Я думаю, что пока еще эта ситуация не определилась, при этом давление на Трампа, чтобы он применил силу, будет расти. Ведь очень многие ястребы в нынешнем руководстве США, а они там преобладают, считают, что Трамп недостаточно часто демонстрирует силу», — утверждает аналитик.

Что же касается формальных «оснований» для начала активных боевых действий в отношении Исламской республики Иран, то их, как обычно бывает в подобных случаях, нет. При этом все объяснения и «доказательства» того, что за атакой на нефтяные объекты Саудовской Аравии стоит Иран, не выдерживают критики.

«Тем более как доказательство, которое может иметь какие-то юридические, международно-правовые последствия. Все, что я слышал до сих пор, говорит о том, что это никакие не доказательства, а имитация в стиле «очень похоже». При этом надо отметить, что США не смогут вести войну с Ираном при помощи своих союзников в регионе. Саудиты никакой угрозы для Ирана не представляют, это видно по тому, как они прозевали атаку на свои объекты. Что касается европейцев (Евросоюза. — Прим. ФАН), то они будут против. Возможно, саудиты, Катар, Бахрейн и Кувейт будут выступать за то, чтобы Вашингтон нанес удар по Ирану, но это их обычная позиция, они в этом плане США не помощники», — продолжает Владимир Брутер.

Собеседник ФАН добавил, что, приводя свои войска в боевую готовность, Соединенные Штаты Америки загоняют себя в угол, становясь не только заложниками своей агрессивной политики, но и своего стремления быть гегемоном во всем мире.

«Эта ситуация с самого начала должна была быть решена, и то, что война в Йемене продолжается, — это тоже вина США и их саудовских союзников. Это войну давно надо было прекращать, в Вашингтоне об этом знают, они (американцы. — Прим. ФАН) много раз говорили Эр-Рияду, что они не хотели бы прекращения войны. Но Саудовская Аравия в данном случае выступает как кандидат в местный гегемон и тоже не может прекратить ее на позорных условиях «просто так». США себя загоняют в угол, считая, что все должны под них форматироваться, а их союзники считают, что под них должны форматироваться все местные державы, а сам по себе этот отвратительный подход приводит к тому, что часто возникают ситуации, из которых нет позитивного выхода», — заключил эксперт.

Итогом недальновидной политики Вашингтона стало «подвисание» ситуации в Венесуэле, Северной Корее и Иране. США очень часто создают ситуации, из которых просто нет выхода, так как военного решения в этих ситуациях нет, а иного американские политики не предполагают, так как считают, что это может быть проявлением их слабости.

Напомним, атака беспилотников на саудовские нефтяные объекты произошла в ночь на 14 сентября. Хуситы из шиитского движения «Ансар Аллах» сообщили, что именно они стоят за нападением. В результате удара Эр-Рияд сократил добычу нефти, что привело к росту цен на сырье: после открытия торгов 16 сентября стоимость фьючерсов марки Brent выросла на 13,86%, то есть до 69,91 долларов за баррель, WTI — на 11,23%, до 61,79 долларов. Ранее газета The Washington Post сообщила, что американская администрация всерьез рассматривает возможность военного ответа на атаку на нефтяные объекты Саудовской Аравии.