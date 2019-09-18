Правительство Украины одобрило план анбандлинга для «Нафтогаза»

Киев, 18 сентября. Правительство Украины одобрило план анбандлинга — создания независимого оператора газотранспортной системы (ГТС) — для компании «Нафтогаз Украины». Об этом заявил премьер-министр страны Алексей Гончарук.

«Правительство одобрило анбандлинг-план для «Нафтогаза», — написал он в своем аккаунте в Twitter.

Ukraine's Cabinet of Ministers approved unbundling plan for NJSC “Naftogaz”. pic.twitter.com/wGdQlfgXOU — Oleksiy Honcharuk (@PMHoncharuk) 18 сентября 2019 г.

Ранее стало известно, что «Нафтогаз» заключил соглашение с крупным международным трейдером на поставку 450 миллионов кубометров газа. В компании уточнили, что поставки в рамках соглашения будут осуществляться в первом квартале 2020 года.

В июле сообщалось, что «Укртрансгаз» передала полномочия технической эксплуатации газотранспортной системы (ГТС) Украины своему дочернему предприятию. Напомним, на Украине инициирован процесс так называемого анбандлинга — разделения компании «Нафтогаз Украины», в состав которой входит «Укртрансгаз», и формирования нового оператора ГТС.

Ожидается, что фирма-оператор приступит к работе со следующего года, если Киеву все же не удастся заключить новый контракт на транзит российского газа с Москвой. Действующий контракт на поставки топлива из РФ в Евросоюз через Украину истекает в конце 2019 года.