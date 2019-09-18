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Премьер-министр Судана прибыл с рабочим визитом в Египет

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Премьер-министр Судана прибыл с рабочим визитом в Египет

Хартум, 18 сентября. Новый премьер-министр Судана Абдалла Хамдок прибыл в Египет в рамках рабочей поездки на сессию Генеральной Ассамблеи ООН.

Предполагается, что он еще прибудет с рабочим визитом во Францию. Премьер-министр Египта Мустафа Мадбули принял своего суданского коллегу в международном аэропорту Каира в среду. Хамдок также встретится с президентом Абдель-Фаттахом Эль-Сиси.

На повестке встречи стоят вопросы развития двусторонних отношений после нескольких лет напряженности во время правления бывшего президента Омара аль-Башира. В этот период между странами нарастала напряженность ввиду того, что не было достигнуто соглашение касательно строительства дамбы в верхнем течении Нила. Об этом пишет Arabnews.

Напомним, глава правительства Судана Абдалла Хамдук отправится в четверг в США для переговоров с американской администрацией. По его словам, ключевой темой беседы станет исключение Хартума из списка спонсоров международного терроризма. 

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