Киев, 18 сентября. Командующий так называемой операцией объединенных сил в Донбассе (ООС) Владимир Кравченко объявил о подготовке к отводу украинских войск вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе.

Такое заявление он сделал в ходе встречи с постоянным представителем программы развития ООН в Киеве Оснатом Лубрани. Кравченко уточнил, что такое распоряжение было дано президентом страны Владимиром Зеленским, главой Минобороны Украины и начальником Генштаба вооруженных сил.

«Киев готов к отводу войск ради улучшения жизни своих граждан, однако успех мероприятия будут зависеть от действий российской стороны», — добавил он.

Отметим, что Россия неоднократно заявляла, что не является участницей внутреннего конфликта на Украине. Гражданская война в этой стране началась в 2014 году после госпереворота. ЛНР и ДНР не признали новое киевское руководство. Тогда украинские власти начали проводить против жителей народных республик так называемую антитеррористическую операцию, которую позже переименовали в ООС.

Новый президент Украины Владимир Зеленский заявил, что считает своей первоочередной задачей прекращение войны на юго-востоке страны. 7 сентября произошел обмен пленными, после этого глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о появлении надежды на нормализацию отношений между Москвой и Киевом, а глава Украинского аналитического центра Александр Охрименко в эфире НСН не исключил, что следующим шагом может стать разведение войск.