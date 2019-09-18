Лена Ленина рассказала о последнем сообщении Заворотнюк

Москва, 18 сентября. Телеведущая Лена Ленина рассказала о своем последнем сообщении актрисе Анастасии Заворотнюк.

По ее словам, 3 апреля, в день рождения звезды сериала «Моя прекрасная няня», она написала о «мебельном подарке». Но послание так и не было прочитано.

«Я тогда подумала: «Как же Настя решилась сменить такой крутой номер с кучей восьмерок?» Но, скорее всего, она была уже больна», — сообщила Ленина в своем Instagram.

Она также призналась, что ей бы очень хотелось, чтобы слухи о тяжелой болезни Заворотнюк в итоге оказались просто «выдумками журналистов». Несмотря на приятельские отношения, о недуге актрисы Ленина ничего не знала.

Напомним, по данным СМИ, медики диагностировали у Заворотнюк опухоль мозга, в Германии она перенесла трепанацию черепа, а после возвращения в Москву в конце июня ей стало гораздо хуже. Сейчас она находится в реанимации, ее ввели в состояние медикаментозной комы и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Сегодня дочь Анастасии Заворотнюк Анна обрушилась с резкой критикой в адрес желтых изданий, которые распространяют слухи о ее матери. Одному изданию она даже пожелала «захлебнуться своей же смесью».