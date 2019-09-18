Украинские делегаты огорчились из-за российского Крыма и заели «горе» в столовой ОБСЕ

Представители Украины демонстративно покинули заседание ОБСЕ, на котором обсуждалось соблюдение прав человека странами-участницами организации. Делегатов смутило выступление главного редактора изданий «Крымская газета» и «Крымский журнал» Марии Волконской.

Надо отметить, что варшавские посиделки сопровождались яростными попытками оставить ее не у дел.

«Очень хотят заткнуть рот крымской журналистке, но пытаются сделать это так, чтобы не сильно контрастировало с темой сегодняшней дискуссии, которая посвящена свободе слова и преследованиям журналистов», — отметил по этому поводу глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич в беседе с ФАН.

Но Волконская все же получила слово.

«Крым, Россия», — представилась журналистка, и украинцы устремились из зала прочь.

Осознав окончательное фиаско, они отправились на трапезу в буфет ОБСЕ. Перед новым раундом борьбы с «агрессией» и «оккупацией» надо как следует подкрепиться.

Похоже, на международных площадках украинцы снова делают ставку на эпатаж, надеясь снискать европейскую солидарность (без кавычек). Впрочем, новичкам предстоит долгая учеба. Не каждому дано переплюнуть (или хотя бы отдаленно приблизиться) к уровню Алексея Гончаренко, защищавшегося от «российской агрессии» в перчатках сантехника в стенах ПАСЕ.

Нет ясности и с вокальными способностями новобранцев.

Очевидно, что поступок делегации Украины связан не только с международной повесткой, но и с политическими перипетиями на внутренней арене. Здесь добившиеся почти единоличной власти «Слуги народа» ведут незримый поединок с «бывшими». Несмотря на самую скромную поддержку, соратники экс-президента ведут себя дерзко. Один из лидеров «Европейской солидарности» Ирина Геращенко с парламентской трибуны заявила о подобии «зеленых человечков» в парламенте с «зеленым человечкам», защитившим выбор Крыма более пяти лет назад.

После этой реплики спикер парламента выключил Геращенко микрофон и попросил не сравнивать депутатов Рады с «событиями, которые мы наблюдали в 2014 году».

Но эта ремарка не возымела должного эффекта. В завершение короткого спича Ирина призвала успокоить «югенд», имея в виду своих оппонентов из «Слуги народа».

Сравнение это, безусловно, глубоко оскорбительно. Истории человечества широко известен только один югенд – национал-социалистическое движение, ставшее опорой нацистской Германии в среде молодежи.

«Эта молодежь — она не учится ничему другому, кроме как думать по-немецки, поступать по-немецки», — хвастался фюрер, выступая с речью в Рейхенберге после аннексии чехословацких Судет.

Слова Геращенко по справедливости возмутили «Слуг народа». Предчувствуя неизбежную атаку, на защиту Геращенко выдвинулись коллеги из «Европейской солидарности» во главе с Петром Порошенко. В общем, с «югендом» получился перебор.

Зе-команда инициировала рассмотрение инцидента на регламентном комитете. Смелость бывшего вице-спикера как рукой сняло. Ирина высказалась в примирительном ключе.

Но зачем же идти в столь агрессивную атаку, чтобы через несколько дней бормотать извинения? «Метафоры» от Геращенко крайне неудачны не только по своей тональности, но и с точки зрения элементарного здравого смысла. «Слуги народа», в отличие от своих предшественников, не захватывали парламент — их выбрал украинский народ.

«Узнав результаты выборов, #Порошенко обвинил народ в узурпации власти. Правда, отличный анекдот?», — шутит известный юрист Елена Лукаш на своей странице в социальной сети Facebook.

Правда, по другому поводу. Не менее абсурдно выглядят и параллели с печально известным Гитлерюгендом. Команду нового украинского президента есть за что критиковать, но ее сложно заподозрить в приверженности нацистским взглядам. Чего не скажешь о многочисленных праворадикальных организациях, ковавших Майдан и поддержавших президента Порошенко.

Хотя демарш Геращенко завершился бесславным поражением, делегаты ОБСЕ от Украины явно решили доказать свою непримиримость по крымскому вопросу. Дабы развеять любые сомнения о своей «патриотичности». Вероятно, последняя история с Геращенко и линия поведения украинской делегации в Варшаве взаимосвязаны.

Другое дело, что эффективность подобных методов вызывает большие вопросы. Член российской правительственной делегации на совещании ОБСЕ Кирилл Игнатов оценил поведение украинских политиков на заседании ОБСЕ как весьма неуместное.

«Но это в принципе смешно, когда при обсуждении свободы слова Украина лишает слова ту или иную сторону только потому, что это не нравится властям ряда государств», — полагает Игнатов.

Справедливо.