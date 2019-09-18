Киев заявил нового представителя Украины в политической подгруппе по Донбассу

Луганск, 18 сентября. Украину в политической подгруппе на переговорах в Минске по Донбассу будет представлять юрист Алексей Резник, сообщил представитель Луганской Народной Республики (ЛНР) в политической подгруппе Родион Мирошник.

18 сентября подгруппы по урегулированию ситуации в Донбассе преступили к очередному раунду переговоров в Минске.

«Украина заявила нового официального представителя в политической рабочей группе», — приводит РИА Новости слова Мирошника.

Новым представителем Украины станет политик и юрист Алексей Резников. Мирошник констатировал, что Резников стал восьмым по счету представителем Украины в политической рабочей группе, с которым ЛНР придется вести переговоры.

Напомним, в 2014 году жители некоторых регионов Донбасса — нынешних Донецкой и Луганской Народных Республик — отказались признать новое руководство Украины, которое пришло к власти в результате государственного переворота. Киев в ответ начал на юго-востоке силовую операцию против мирных жителей. По данным ООН на январь этого года, с начала гражданской войны на Украине в Донбассе погибли около 13 тысяч человек.

Переговоры в Минске нацелены на урегулирование кризиса мирным путем. Стороны конфликта заключили минские соглашения, гарантами которых выступают Украина, Россия, Франция и Германия.

Однако в Донбассе по-прежнему продолжаются обстрелы, несмотря на мирный договор. Так, ВСУ за прошедшие сутки 14 раз нарушили перемирие в Донбассе. Об этом заявили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.