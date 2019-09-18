«Либералам» плевать на справедливость суда и на судьбу Устинова, заявил политолог

Москва, 18 сентября. Политолог, кандидат психологических наук Валентин Бианки отметил, что ключевым в истории с актером Павлом Устиновым является фактор выступивших в его защиту известных артистов.

Российские звезды шоу-бизнеса, как и обычные граждане РФ, могут выражать появившиеся у них по каким бы то ни было причинам сомнения касательно справедливости решений суда в отношении своих коллег по цеху. Однако, отметил эксперт, их личное мнение не должно выливаться в давление на органы следствия и суд.

По словам политолога, нет ничего удивительного в том, что так называемые «оппозиционные» деятели и СМИ, увидев нужную для себя историю Устинова, начали выворачивать ее в выгодном для себя свете, пишет «ПолитРоссия».

Он подчеркнул, что в реальности «либералам» плевать и на справедливость вердикта суда, и на самого Устинова — они с удовольствием поднимают эту тему в рамках актуальной общественно-информационной волны.

Напомним, по вердикту Тверского суда Москвы Устинова приговорили к 3,5 годам заключения за применение насилия к сотруднику Росгвардии. Во время незаконного митинга в начале прошлого месяца Устинов применил насилие к представителю правоохранительных органов и вывихнул ему плечо. Суд рассматривал дело Устинова в рамках законодательства РФ, изучил показания свидетелей и запись с видеокамеры. На кадрах запечатлено, что Устинов оказывает сопротивление и наносит повреждение сотруднику Росгвардии.

Ранее президент АНО «Евразийский Институт Исследований и поддержки молодежных инициатив» Дмитрий Захаров заявил, что оппозиционная деятельность в РФ выстраивается на «сакральных жертвах режима», а осужденный Павел Устинов является очередной находкой «оппозиции» для провокаций.

Напомним, так называемая «оппозиция» начала призывать москвичей к участию в несогласованных митингах после того, как сподвижников одиозного блогера Алексея Навального на легитимных основаниях не допустили на выборы в Московскую городскую думу из-за фальсификации подписей. Главной «героиней» оказалась юрист так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Любовь Соболь: в ее избирательных листах обнаружили даже подписи мертвецов, в одной из арендованных квартир сотрудники полиции выявили цех по рисовке подписей в ее пользу.

«Оппозиция» провела несколько несогласованных столичными властями митингов в Москве. Следствие завело уголовное дело о массовых беспорядках 27 июля. По объединенному в одно производство уголовному делу арестованы несколько человек, в том числе Евгений Коваленко, Кирилл Жуков, Иван Подкопаев, Самариддин Раджабов, Алексей Миняйло, Егор Жуков, Даниил Конон, Владислав Барабанов и Сергей Абаничев.