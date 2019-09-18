Политолог напомнил выгораживающим Устинова либералам, что закон един для всех

Москва, 18 сентября. Либеральная общественность, требующая отменить приговор актеру Павлу Устинову, действует в духе активистов Майдана, которые пытались подменить государство и суд разъяренной толпой. Об этом в среду заявил профессор Высшей школы экономики Олег Матвейчев.

«Российские либералы и примкнувшие к ним артисты демонстрируют типично майдановские методы — они пытаются подменить толпой следствие, суд и само государство. Все мы платим налоги государственным институтам, и если отвергать их, зачем вообще нужно государство?» — отметил эксперт в разговоре с «Экономикой сегодня».

По его словам, если все вопросы в стране будет решать улица и Facebook, то возникнет анархия. Факт же состоит в том, что Устинов принял участие в несанкционированной акции, привлек своим поведением внимание стражей правопорядка, а потом оказал сопротивление при задержании. То есть все его действия так или иначе нарушали закон. И то, что Устинов является актером, вовсе не освобождает его от ответственности.

Напомним, что 16 сентября Тверской суд Москвы приговорил Устинова к 3,5 годам лишения свободы за оказание представителям власти на незаконной акции в Москве. Следствие установило, что при задержании он вывихнул плечо сотруднику правоохранительных органов.