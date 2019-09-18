Совместные проекты США и ЕС в Киеве назвали ограблением Украины

США предложили странам Центральной и Восточной Европы реализовывать совместные проекты на Украине в рамках программы по сотрудничеству с новыми странами-донорами. Так, по мнению Вашингтона, европейцы смогут поделиться с Киевом опытом интеграции в Евросоюз. Как считает лидер движения русских украинцев «Парус», политолог Юрий Кот, европейское будущее Украины является очередным обманом со стороны США, с помощью которого Вашингтон пытается ввести в заблуждение не только Киев, но и ЕС.

В число приоритетных направлений взаимодействия вошли: интеграция Украины с западными рынками, укрепление демократии, обеспечение энергетической безопасности и кибербезопасности страны.

Проект будет финансироваться Управлением координатора Госдепартамента США по вопросам помощи Европе и Евразии. Америка возьмет на себя расходы за половину стоимости инициативы, отдавать остальную часть придется Евросоюзу. Срок реализации программы не должен превышать 1,5 года.

К участию в программе пригласили Болгарию, Хорватию, Чехию, Эстонию, Венгрию, Латвию, Литву, Польшу, Румынию, Словакию и Словению.

Безусловно, за всеми действиями США на внешней арене видится один главный смысл: нельзя допустить, чтобы кто-либо мог бросить вызов американской политике и экономике.

«Поэтому они везде одной рукой дают, а другой забирают. И не секрет, что Украина была нужна американцам как некая точка раскола внутри европейского континента, между Россией и ЕС. Сейчас США пытаются благими намерениями и сладкими словами помочь Украине, а путь выстилают все-таки в ад. Вроде бы правильно говорят, чтобы экономика Украины интегрировалась в экономику западных стран, но за этими пустыми словами ничего не стоит. Наоборот, мы видим, что российские рынки потеряны, ВПК разрушен, экономика стагнирует, промышленность уничтожена. Идет обычное ограбление украинского государства под сладкие песенки о европейском будущем», — заявил Кот в беседе с Федеральным агентством новостей.

Экономические связи Украины с Европой ничтожно малы, чтобы оказывать благоприятное влияние на развитие экономики страны, отмечает политолог.

«Украина потеряла 40% российского рынка. А на европейском рынке Украина как до госпереворота 2014 года была ничтожна мала, так сегодня и осталась. Квоты европейцев ничтожно малы. Тут сложно говорить о каком-то взаимодействии. Даже стандартизация западного рынка не внедрена в украинскую экономику. Украинские продукты просто не выдерживают конкуренции. Более того, европейцы поступают с такими странами, как Украина, как господа со своими рабами. Таким образом, европейское будущее Украины со стороны США — это очередной обман, которым пытаются задурить голову и европейцам, и украинцам», — сообщил собеседник ФАН.

Ранее премьер Украины Алексей Гончарук на встрече с президентом Эстонии заявлял, что Киев планирует присоединиться к энергорынку ЕС в 2025 году.