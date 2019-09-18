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Путин поздравил главу СПЧ с 70-летием

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Путин поздравил главу СПЧ с 70-летием

Москва, 18 сентября. Президент России Владимир Путин поздравил председателя президентского Совета по правам человека Михаила Федотова с 70-летием.

Телеграмма главы государства была опубликована на сайте СПЧ. В своем обращении президент отметил многолетнюю плодотворную работу Федотова на своем посту, большие успехи в преподавательской и наставнической деятельности.

Особенно важно, по мнению Путина, что эта работа главы СПЧ направлена на развитие институтов гражданского общества, укрепление демократических идеалов и ценностей в России.

«Желаю вам доброго здоровья, успехов и всего наилучшего», — добавил президент.

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