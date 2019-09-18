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Режим КТО отменен в Кабардино-Балкарии после ликвидации двух боевиков

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Режим КТО отменен в Кабардино-Балкарии после ликвидации двух боевиков

Нальчик, 18 сентября. Режим контртеррористической операции (КТО) отменен в населенном пункте Чегем в Кабардино-Балкарии после ликвидации двух экстремистов. Об этом в среду сообщила пресс-служба оперативного штаба региона.

По данным ведомства, принято решение о снятии режима КТО, действовавшего с 05.00 (время совпадает с московским) в пределах административных границ города Чегем.

Как сообщил утром 18 сентября Национальный антитеррористический комитет (НАК), двое боевиков, которые готовили атаку, были уничтожены во время контртеррористической операции в Чегеме в КБР, их личности идентифицированы. Отмечалось, что на месте перестрелки было найдено кустарное взрывное устройство (СВУ), автоматы и боевые припасы, пишет «Вечерняя Москва».

Уточнялось, что сотрудники правоохранительных органов и гражданское население не пострадали.

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