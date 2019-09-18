Госдума приняла во втором чтении закон о субсидиях виноделам Кубани и Крыма

Госдума в основном чтении приняла поправки, которые поддержат российских виноделов, передает корреспондент Федерального агентства новостей. Соответствующий законопроект о бюджетных субсидиях и налоговых льготах для виноделов единогласно принят во втором чтении в среду, 18 сентября. Третье чтение назначено на 19 сентября.

«Законопроект даст возможность получать бюджетные субсидии и налоговые вычеты российским производителям вина и виноматериалов. Это позволит поддержать винодельческую отрасль, а потребителям — получить качественную отечественную продукцию, которая полностью, начиная с выращивания виноградной лозы, произведена в России», — прокомментировал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Виноград и виноматериалы теперь станут подакцизными товарами, а виноградарям предоставят субсидии на возмещение недополученных доходов и затрат, связанных с производством (реализацией) винограда и винодельческой продукции, произведенной из винограда, в частности виноматериалов, вина и игристых вин.

По мнению Володина, у российских вин есть большой потенциал.

«Задача государства — поддержать дальнейшее развитие отрасли, в том числе с помощью мер налоговой политики. Мы впервые приняли решение о стимулировании производства винодельческой продукции из отечественного винограда. Вина Кубани и Крыма должны стать лучшими брендами».

Напомним, перед завершением весенней сессии Государственная дума РФ в итоговом чтении понизила ставку НДС с 20% до 10% на продажу фруктов и ягод в России, в том числе винограда. Следующим шагом в поддержке отечественных предпринимателей депутаты назвали адресные льготы владельцам российских виноградников.

После принятия прошлого закона в пользу виноградарей Андрей Рюмшин, министр сельского хозяйства Республики Крым, рассказал ФАН, что с 2014 года крымские виноградари получают государственную поддержку на закладку виноградников, сооружение шпалеры на молодых виноградниках и уход за ними. В сентябре 2016 года Совет министров Республики Крым принял постановление для поднятия авторитета крымского вина. Оно позволяет виноделам полуострова производить качественный винодельческий продукт с защищенным географическим указанием «Крым» и защищенным наименованием места происхождения из винограда, выращенного на территории Республики Крым, и уйти от пресловутого названия «винный напиток».

Только в Крыму товарным производством винограда занимаются 119 субъектов хозяйственной деятельности. На 2018 год зарегистрировано 25 предприятий: из них 17 — полного цикла, два — первичного виноделия и шесть — вторичного виноделия. По данным Минсельхоза на 2018 год, с момента перехода Крыма под российский флаг площадь посадки виноградников на полуострове увеличилась почти в три раза благодаря государственной поддержке и составила более 18 тысяч га. Посадка виноградников увеличилась с 250 гектаров в 2014 году до 674 в 2017 году. За пять лет Россия выделила более 1 млрд рублей на поддержку виноградарства в Крыму.