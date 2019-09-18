Заворотнюк взяли под охрану из-за активных журналистов

Москва, 18 сентября. Российскую актрису Анастасию Заворотнюк взяли под охрану из-за активных представителей СМИ. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Согласно сообщению источников, 48-летняя актриса в настоящее время находится в частной элитной клинике в центре столица, куда несколько раз пытались проникнуть съемочные группы. В связи с этим было принято решение выставить круглосуточную охрану на этаже и возле палаты, где лежит Анастасия Заворотнюк.

«По словам источников, Анастасия находится в сознании и дышит самостоятельно, несмотря на сообщения СМИ о ее критическом состоянии. Врачи оценивают ее состояние как тяжелое», — передает Telegram-канал Baza.

Ранее ряд СМИ сообщил, что у Заворотнюк диагностировали последнюю стадию рака головного мозга. При этом официального заявления на этот счет не было ни от врачей, ни от родственников актрисы. Информацию о серьезном онкологическом заболевании подтвердил продюсер музыкального коллектива «Ласковый май» Андрей Разин. Он заметил, что у Заворотнюк действительно последняя стадия рака мозга. В настоящее время, по его словам, она находится в тяжелом состоянии.

По последней информации, Заворотнюк подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, она находится в состоянии медикаментозной комы. Накануне появилась информация, что Заворотнюк перенесла трепанацию черепа в Германии: медики пытались удалить злокачественную опухоль мозга.

Друг актрисы, прославленный артист балета, руководитель Академии русского балета им. Вагановой Николай Цискаридзе сказал, что надо верить и ждать хороших новостей касательно здоровья Заворотнюк. Он выразил надежду на то, что медики обязательно помогут звезде сериала «Моя прекрасная няня».