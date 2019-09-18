Военный эксперт назвал серьезным успехом ВПК ракету Х-101 недостижимой дальности действия

Дальность действия российских ракет Х-101 недостижима ни для одного из конкурентов. Об этом рассказал гендиректор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Борис Обносов в интервью «Военно-промышленному курьеру». Наличие на вооружении ракеты Х-101 означает, что российский военно-промышленный комплекс достиг серьезных успехов в технологиях производства оружия, считает военный эксперт, полковник запаса Михаил Ходаренок.

Как отметил Обносов, после выхода Вашингтона из ДРСМД российская Х-101 сможет составить конкуренцию ракете США с дальностью до тысячи километров.

Кроме того, по словам Обносова, у российских конструкторов есть возможности для улучшения тактико-технических характеристик ракет, однако существуют определенные ограничения, связанные с международными обязательствами, они жестко контролируются.

«Мы очень законопослушная страна. <…> Мне доводилось непосредственно участвовать в переговорах по обычным вооружениям, запрещению ядерных испытаний. Могу подтвердить, насколько мы пунктуальны в выполнении всех обязательств», — добавил он.

Такая ракета — это средство сдерживания, говорит Ходаренок. По словам эксперта, она «достанет противника в любом районе государства», утверждает он. Тот факт, что ракета может быть оборудована различными видами боеприпасов, удерживает противника от необдуманных действий.

«Это крылатая ракета воздушного базирования. Она подвешивается на стратегические бомбардировщики Ту-95 и Ту-160. В случае конфликта низкой напряженности необходимо иметь достаточно таких бомбардировщиков, чтобы количество этих ракет перешло в оперативное качество. В таком варианте это позволяет решать поставленные задачи», — заявил Ходаренок в беседе с Федеральным агентством новостей.

Такая ракета значительно повышает уровень обороноспособности России, говорит военный эксперт.

«Однако применять такие ракеты в борьбе с террористическими формированиями не всегда бывает целесообразно. Это связано с тем, что ракета дорогая, применять ее нужно исключительно по определенным объектам в инфраструктуре противника. Это могут быть командные пункты, узлы связи, предприятия, мосты, плотины. Тем не менее этих объектов у террористов нет», — сообщил собеседник ФАН.

Ранее у России были крылатые ракеты типа Х-55, но они были с ядерными боеголовками, отмечает Ходаренок.

«Тогда уровень наших технологий не позволял обеспечить вывод этой ракеты с промахами 5 или 7 метров. Для того, чтобы этого не случилось, необходимы точные цифровые карты местности. Если их нет, то применение крылатых ракет бессмысленно», — сказал полковник запаса.

Кроме того, тот факт, что ракета имеет «недостижимую» дальность действия, означает наличие высоких технологий в российском ВПК, подчеркивает эксперт.

«Таким образом, важна не сама ракета, а важны технологии. Это такая система вооружения, которая требует работы многих сфер нашего оборонно-промышленного комплекса. Если мы имеем такую систему оружия, то мы в состоянии решить многие задачи по технологиям», — добавил Ходаренок.

В начале августа прекратил действие Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). США объявили об одностороннем выходе из соглашения в начале года. При этом Вашингтон обвинил Россию в длительном нарушении договора. Москва отвергает обвинения. Руководство страны заявляет, что российская сторона полностью выполняла условия ДРСМД.

В начале июля президент РФ Владимир Путин подписал закон о приостановлении договора.

Тем не менее обвинения в адрес России не прекратились. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг недавно сообщил, что Россия якобы продолжает «разрабатывать» новые вооружения, нарушающие прекративший действие договор. По его словам, Россия приступила к разработке обладающих ядерным потенциалом ракет средней дальности и их размещению в Европе несколько лет назад.