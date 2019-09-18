Суд освободил участника незаконного митинга Губайдулина из-под стражи

Москва, 18 сентября. Мещанский суд Москвы освободил под подписку о невыезде Айдара Губайдулина, которого обвиняют в применении насилия к сотруднику правоохранительных органов на незаконной акции в Москве 27 июля. Суд вернул дело на доследование в прокуратуру.

Губайдулина обвиняют в применении насилия по отношению к представителю власти. По версии следствия, он бросил пустую пластиковую бутылку в сторону сотрудника правоохранительных органов во время незаконного митинга. Суд постановил, что обвинение, по которому проходит программист, не соответствует фактическим обстоятельствам дела.

Как передает РИА Новости, в начале заседания гособвинитель попросил вернуть дело в прокуратуру на доследование, а также изменить Губайдулину меру пресечения. Суд удовлетворил оба ходатайства, и программиста освободили из-под стражи.

Ранее было заслушано обвинительное заключение. По версии следствия, Губайдулин умышленно бросил «пластиковую бутылку с неустановленной жидкостью» в сторону силовиков на незаконном митинге. Ему были предъявлены обвинения в применении насилия, не опасного для жизни и здоровья, по отношению к представителю власти.

Напомним, 27 июля не допущенные из-за недействительных подписей к выборам депутатов Мосгордумы выдвиженцы из числа представителей так называемой «оппозиции» организовали незаконный митинг. При этом они привлекли к несанкционированной акции провокаторов из разных регионов. Сообщалось, что некоторые участники акции предприняли попытки нападения на сотрудников правоохранительных органов. Особо агрессивные участники незаконного митинга были задержаны.