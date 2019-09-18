Российские офицеры выдали портфели ученицам школы сирийского города Дума

На территории Восточной Гуты в предместьях Дамаска продолжаются гуманитарные акции, приуроченные к началу нового учебного года. На этот раз российские военнослужащие выдали школьные наборы жителям города Дума. Специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) присоединился к гуманитарной акции и прислал фото с данного мероприятия.

Сотрудниками Центра примирения враждующих сторон в Сирии была осуществлена выдача 800 портфелей ученицам школы для девочек имени Хауля Бинт Аль Азуар. Кроме того, учителя данного учебного заведения получили от военных РФ 100 наборов одежды. Также школе было передано 12 спортивных мячей для занятий спортом.

Во время проведения гуманитарной акции также традиционно работали российские военные врачи. В мобильных госпиталях медицинская помощь была оказана в общей сложности 17 нуждающимся детям.

Напомним, Дума последней среди других населенных пунктов Восточной Гуты вернулась под контроль Сирийской арабской армии (САА). Ее освобождение ознаменовало полную зачистку данного ключевого региона в окрестностях столицы, который почти с самого начала кризиса находился в оккупации джихадистов. Антитеррористическая операция на этом направлении проводилась весной прошлого года при участии российских сил.

Ранее выдача гумпомощи также проводилась в соседнем поселении Арбин. Офицеры российского Центра по примирению доставили жителям школьные наборы, также включающие портфели и футбольные и баскетбольные мячи, и продукты питания. Мероприятие тоже освещал наш специальный корреспондент в Сирии.