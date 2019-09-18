«За роялем мама»: Галкин показал, как близнецы Лиза и Гарри отмечают шестилетие

Москва, 18 сентября. Дети Максима Галкина и Аллы Пугачевой, близнецы Лиза и Гарри, во вторник празднуют свой шестой день рождения.

По этому случаю Галкин выложил видео, на котором показал, как его наследники отмечают шестилетие. На кадрах видно, как малыши отплясывают под аккомпанемент своей мамы, которая играет на рояле.

«Ура! С днем рождения. За роялем мама», — пишет он в комментариях.

Подписчики также поздравили детей звездной пары и пожелали им успехов в жизни, отмечает Пятый канал.

Отметим, что Галкин регулярно выкладывает в соцсетях забавные ролики со своими детьми, в результате чего те быстро стали звездами Instagram и любимцами публики. Так, например, в одном из видео Лиза заявляет, что ее брат станет «королем России», если набьет мячом 120 млн очков. Шоумен удивился и поинтересовался у дочери, есть ли в России король. Елизавета без доли сомнения ответила утвердительно, показав на Гарри.

Пользователи Сети пришли в восторг от видео и слов девочки. Комментаторы отметили, что Елизавета очень любит своего брата.

В другом ролике Гарри учит своего отца прятаться от папарацци. По словам будущего «короля России», для этого нужно выкопать в песке на пляже ямку, спрятаться в нее и подождать, пока охотящиеся за селебрити фотографы скроются из вида.

Напомним, что Гарри и Лиза Галкины были рождены 18 сентября 2013 года суррогатной матерью. Сестра является старшей, так как появилась на свет за несколько минут до своего брата.