Роухани отказался вести переговоры с США в условиях давления на Иран

Тегеран, 18 сентября. Переговоры Ирана и США невозможны в условиях давления на Тегеран, заявил президент Ирана Хасан Роухани.

Роухани прокомментировал агрессивную политику США, связанную с военной коалиции с Саудовской Аравией. По мнению президента Ирана, Вашингтон сделал все, чтобы развернуть конфликт в регионе, пишет Reuters.

«Американским властям я заявляю, что переговоры при максимальном давлении невозможны, — констатировал иранский глава. — Если вы действительно говорите, что хотите переговоров, то должны все давление на Иран остановить».

При этом он отметил, что пик американского давления прошел.

«Конечно, это давление оказало негативное воздействие на жизнь людей, — констатировал Роухани, — но оно достигло своего пика и теперь идет на спад».

Он уточнил, что безосновательными обвинениями в адрес Ирана США стремятся оказывать «до алчности максимальное давление» на Тегеран. При этом Роухани констатировал, что «иранский народ — сторонник мир, дипломатии и диалога».

Напомним, в ночь с 13 на 14 сентября объекты нефтяной компании Saudi Aramco в Саудовской Аравии были атакованы беспилотниками. Накануне США,обвиняющие в инциденте Тегеран, пообещали представить в ООН некие доказательства вины Ирана в атаке на нефтяные объекты Саудовской Аравии.