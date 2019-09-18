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Роухани отказался вести переговоры с США в условиях давления на Иран

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Роухани отказался вести переговоры с США в условиях давления на Иран

Тегеран, 18 сентября. Переговоры Ирана и США невозможны в условиях давления на Тегеран, заявил президент Ирана Хасан Роухани.

Роухани прокомментировал агрессивную политику США, связанную с военной коалиции с Саудовской Аравией. По мнению президента Ирана, Вашингтон сделал все, чтобы развернуть конфликт в регионе, пишет Reuters.

«Американским властям я заявляю, что переговоры при максимальном давлении невозможны, — констатировал иранский глава. — Если вы действительно говорите, что хотите переговоров, то должны все давление на Иран остановить».

Роухани отказался вести переговоры с США в условиях давления на Иран

При этом он отметил, что пик американского давления прошел.

«Конечно, это давление оказало негативное воздействие на жизнь людей,  — констатировал Роухани, — но оно достигло своего пика и теперь идет на спад».

Он уточнил, что безосновательными обвинениями в адрес Ирана США стремятся оказывать «до алчности максимальное давление» на Тегеран. При этом Роухани констатировал, что «иранский народ — сторонник мир, дипломатии и диалога».

Напомним, в ночь с 13 на 14 сентября объекты нефтяной компании Saudi Aramco в Саудовской Аравии были атакованы беспилотниками. Накануне США,обвиняющие в инциденте Тегеран, пообещали представить в ООН некие доказательства вины Ирана в атаке на нефтяные объекты Саудовской Аравии.

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