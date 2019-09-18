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Законность приговора Устинову не вызывает сомнений, считает Цеков

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Законность приговора Устинову не вызывает сомнений, считает Цеков

Москва, 18 сентября. Законность приговора актеру Павлу Устинову не вызывает никаких сомнений, заявил сенатор Совфеда Сергей Цеков. 

«Я думаю, что подавляющее число граждан РФ понимают, что закон есть закон. Он для всех одинаковый», — подчеркнул политик в комментарии изданию iReactor.

Цеков напомнил, что Росгвардия и полиция неприкосновенны, а на Западе к тем, кто нападает на правоохранителей, применяют гораздо более суровые меры воздействия и не наказывают, а просто стреляют.

«А у нас все правильно, все по закону. Без вариантов», — заключил он.

Напомним, во время несанкционированного митинга 3 августа Устинов выкрикивал антиправительственные лозунги, а во время задержания применил насилие к росгвардейцу и вывихнул ему плечо. Тверской суд столицы признал Устинова виновным в применении насилия к сотруднику правоохранительных органов и приговорил его к 3,5 года лишения свободы. Отметим, что суд изучил показания свидетелей и запись с камеры видеонаблюдения. На кадрах записи видно, что Устинов сопротивляется и наносит повреждение омоновцу. 

Рассмотрение дела Устинова проходило в строгом соответствии с буквой закона. Судья посчитал доказательства его вины объективными.

Организаторами несанкционированных акций, прошедших в столице этим летом, выступили представители так называемой «оппозиции»: Любовь Соболь, Дмитрий Гудков, Илья Яшин и другие соратники блогера Алексея Навального. Им правомерно отказали в регистрации в качестве кандидатов на выборах в Мосгордуму, поскольку они предоставили поддельные подписи.

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