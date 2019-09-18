Рогозин вооружит российских космонавтов к 2021 году

Санкт-Петербург, 18 сентября. Огнестрельное оружие может вернуться в аварийный запас российских космонавтов через два года. Об этом рассказал в среду журналистам генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

По словам главы российской корпорации, в настоящее время оружие тестируется.

«В комплект космонавта может войти (оружие) года через полтора — к 2021 году», — пообещал он по окончании встречи с участниками V Всероссийской научно-практической конференции «Орбита молодежи» в Балтийском государственном техническом университете имени Устинова.

Рогозин указал на то, что сегодня в «Военмехе» ему продемонстрировали многоствольный пистолет, который может отпугивать диких зверей, способствовать добыче пищи. Глава Роскосмоса напомнил, что у космонавтов раньше было такое оружие.

«Космонавты высказываются за то, чтобы в комплекте было что-то подобное сегодняшнего образца для поддержки экипажа с точки зрения сигнальных огней и с точки зрения оружия, которое может понадобиться в лесу», — резюмировал он.

Ранее в отечественной корпорации заявили РИА Новости, что изучают вопрос возвращения пистолета в носимый аварийный запас космонавтов, в качестве предварительного срока назывался 2025 год. Пистолет нужен на случай посадки в районе, где могут быть опасные дикие животные. Командир отряда космонавтов Олег Кононенко поддержал такую инициативу.