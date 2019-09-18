Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Возбуждено уголовное дело о нападении браконьеров из КНДР на российских пограничников

43
0 Оставить комментарий

Возбуждено уголовное дело о нападении браконьеров из КНДР на российских пограничников

Москва, 18 сентября. Следственные органы Дальневосточного следственного управления на транспорте СК России возбудили уголовное дело по факту нападения северокорейских браконьеров на российских пограничников. Об этом говорится в сообщении Следственного комитета РФ.

Уголовное дело возбуждено по статье 317 УК РФ «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа». 

По версии следствия, вечером 17 сентября в исключительной экономической зоне РФ в Японском море были обнаружены рыболовные шхуны под флагом КНДР, которые занимались незаконным промыслом. Браконьеры оказали сопротивление членам досмотровой команды. Четыре российских пограничника получили травмы различной степени тяжести, один из них — огнестрельное ранение.

В СК РФ сообщили, что для расследования уголовного дела создана следственно-оперативная группа. Назначены судебно-медицинские экспертизы, идет допрос очевидцев произошедшего.

«В настоящее время осуществляется конвоирование рыболовных судов и граждан КНДР к месту осмотра и производству следственных действий», — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, 17 сентября ФСБ РФ сообщила о задержании двух северокорейских шхун с браконьерами в Японском море. Сообщалось, что на борту одной шхуны находились около 45 человек. Они атаковали пограничников. На борту второй шхуны обнаружили экипаж из 21 нарушителя. 

infox - new
Источник: сайт Следственного комитета РФ
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров