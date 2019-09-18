Рано начали, закон на вас пока есть. Роман Носиков о флешмобе артистов в честь Устинова

У протестной России, у российской творческой и не очень интеллигенции, у прессы новый герой — актер Павел Устинов. Российские актеры устроили флешмоб в поддержку коллеги.

В защиту Павла выступили: Юлия Снигирь, Александр Молочников, Юлия Пересильд, Сергей Шнуров посвятил суду над Павлом стихи без единого матерного слова.

Мой товарищ Роман Осташко цитирует Максима Галкина:

«Вывих руки у Росгвардейца — вещь обыденная. И уж точно не повод подавать в суд. Если ты при задержании вывихнул себе плечо, значит, не с того боку подошел к задержанному. Это скорее признак не феноменальных данных того, которого задержали, а какой-то недоработки у бойца Росгвардии… Я не думаю, что это вообще по-мужски — подавать в суд за то, что тебе вывихнули плечо».

И действительно, то, что Павел Устинов совсем не отличается физической силой, признает и он сам. Вот его речь на суде:

«Ваша честь, я возражаю против ходатайства СК, потому что физически не мог причинить ущерб человеку, в три раза превосходящему меня по физической силе».

В три раза. Не в полтора, и даже не в два.

«Подождите возмущаться! Галкин здравую мысль высказал, — говорит Осташко. — Гвардеец не сам подал в суд, его начальство заставило. Давайте подумаем, кто бы мог такое приказать?»

А может быть, все попроще?

Давайте, например, представим, что, согласно контракту, между гвардейцем (чуть не сказал «кардинала») все травмы, которые он получил во время исполнения служебных обязанностей, компенсируются ему страховой компанией, которая, в свою очередь, тоже имеет контракт с государством. И для того, чтобы получить компенсацию и больничный, а не взыскание и подозрение в профнепригодности, гвардеец должен точно указать все обстоятельства получения травмы: что он в этот момент делал, где, с кем, во сколько это было по московскому времени.

И оказалось так, что в этот момент он задерживал гражданина Российской Федерации Устинова Павла.

Кстати, вот он на фото в его Instagram.

Знакомьтесь, это и есть та испуганная лань, бежавшая от насилия и внезапной агрессии, — бывший сотрудник Росгвардии Павел Устинов. Об этом обстоятельстве нам сообщила защита Павла как о поводе для большего доверия к подзащитному при избрании меры пресечения.

Проще говоря, нет никакой испуганной лани и не было. Есть взрослый молодой человек в хорошей спортивной форме, бывший коллега тех, кто его задерживал, то есть знающий закон, как положено себя вести при задержании, как действуют сотрудники Росгвардии, какие приемы применяют, чего от задержанного ждут и как будут действовать в каждом конкретном случае.

Эти полученные во время службы знания Павел Устинов использовал против бойцов Росгвардии, против своих бывших сослуживцев. Он пренебрег здоровьем одного из них, чтобы получить возможность скрыться с места незаконного митинга.

То есть принципиальность и жесткость подхода правосудия к Павлу имели дополнительные источники — его рассматривали как предателя.

Это не значит, что я полагаю, будто Павел должен сидеть три с половиной года. Нет. Ему нужно сменить адвоката на такого, который не будет хамить потерпевшим в судебных заседаниях, как это делал его адвокат, подать апелляцию, признать вину и уйти на условное. И сниматься себе дальше.

А теперь о том, что по-настоящему грустно.

А грустно то, что начали снимать фильмы про Беслан. Хором — «Новая газета», Ксения Собчак и Юрий Дудь. Грустно то, что журналисты и артисты по заказам политических сил мочат силовиков и суды.

Грустно то, что артист Галкин рассуждает о вывихах у гвардейцев как об обычном деле.

А вывих мозгов или языка для артиста — это как, небывалое событие?

Грустно мне от всего этого зрелища. Потому что за пылью этих баталий я уже вижу, как поднимаются давно исчезнувшие тени Гусинского и Шамиля Басаева. И как толпа борзописцев и клоунов вдруг начинает синхронно двигаться с этими тенями в одном сценическом действе.

Одно невозможно без другого. Басаев не может существовать без Гусинского. И поднимая дело Гусинского, Дуди, Собчаки и Муратовы поднимают и дело Басаева.

Смута не бывает без демшизы и шельмования полиции. Без героических жертв собственной глупости. Без толп актеров, требующих раздавить какую-нибудь гадину. Семибанкирщины не может быть без угодливых генералов и продажных журналистов.

И одни создают других. А банкиры сейчас как раз затеяли с президентом публичный спор о либеральных ценностях.

Вся эта картина очень похожа на то, что у нас было до Владимира Путина. Вероятнее всего, потому что эти люди уже живут после следующих президентских выборов и отрабатывают тамошнее свое положение, а не нынешнее.

И глядя на все это, мне хочется поинтересоваться у сограждан и коллег: не рано ли вы начали?

Нет, я, конечно, доволен, что Владимир Владимирович имеет возможность и удовольствие посмотреть на вас с президентского поста и прикинуть, как там и что. Но вы-то точно знаете, в чем участвуете и что за это участие получите?