Политолог рассказал, как Петербург заблистает по всей Европе при Беглове

Губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову не нужно время для раскачки: он уже длительное время успешно и глубоко включен в процесс развития Северной столицы. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал политолог Марат Баширов.

Инаугурация Беглова

В среду, 18 сентября, в Мариинском дворце состоялась инаугурация Александра Беглова. На мероприятии собрались парламентарии, судьи Уставного суда, а также почетные граждане Санкт-Петербурга. Согласно закону и Уставу Санкт-Петербурга, как только были опубликованы результаты выборов, Беглов официально вступил в должность губернатора.

Александр Беглов поблагодарил членов общественных организаций, волонтеров, ветеранов и блокадников за поддержку во время избирательной кампании. Он высказал благодарность всем тем, кто проявил гражданскую позицию, придя на выборы, даже если они отдали свои голоса за других кандидатов.

Поблагодарил Беглов за оказанную поддержку и президента Российской Федерации Владимира Путина. Кроме того, губернатор заявил, что глава Совета Федерации Валентина Матвиенко продолжит представлять исполнительную власть Санкт-Петербурга в верхней палате российского парламента.

«Несколько минут назад я подписал соответствующее постановление», — сказал Беглов.

Сегодня многие проблемы, которые накопились за 10 лет, уже решаются. При этом Беглов отметил, что Санкт-Петербургу нужен прорыв, необходимо сделать серьезный рывок для развития города.

«Социальный, умный, комфортный, открытый город — это не просто пункты программы. Это вполне реальные цели, которых мы добьемся в ближайшее время», — ранее заявил Беглов.

Референдум одобрения

Как отметил Марат Баширов, Александр Беглов включился в процесс решения проблем и развития Санкт-Петербурга еще год назад. Прошедшая избирательная кампания — референтный вариант одобрения его деятельности за прошлый год.

«Поэтому говорить о том, что Беглов сейчас включится в этот процесс, неправильно. Он давно уже глубоко в процессе управления городом. На самом деле Беглов прошел все первичные этапы, которые обычно вновь назначенные губернаторы преодолевают: погружение в местную специфику, формирование команды. Он знает всю ситуацию в Санкт-Петербурге. Команда была сформирована практически сразу. Были кадровые решения относительно руководителей комитетов, вице-губернаторов, глав районов. Думаю, после инаугурации, конечно, будет какая-то кадровая подвижка, но она будет иметь точечный характер, а не массовый», — пояснил Марат Баширов.

Политолог назвал Беглова лучшим губернатором за все существование современной России. Это обусловлено опытом Беглова и его понимаем того, как вообще работает вся российская система власти, считает Баширов.

«Беглов понимает, что сегодня выделяются гигантские средства на реализацию национальных проектов. Это целевое федеральное финансирование, которое требует гораздо меньше пропорций участия местного бюджета. Но эти деньги надо защищать в рамках национальных проектов. Это непростая задача. Там сложные критерии по нацпроектам. Но тем не менее Беглову это будет удаваться лучше и легче, чем другим губернаторам, потому что у него хорошая команда, которая способна готовить обоснование для получения федерального финансирования через нацпроекты», — пояснил Баширов.

При этом политолог уверен, Санкт-Петербург будет и своими силами решать накопленные проблемы. Ожидается, что Северная столица станет равной Москве и по бюджету, и по инвестиционной привлекательности.

«Вот мы говорим, что в Москве сегодня удобно и приятно жить, вот точно так же будет после 2024 года и в Санкт-Петербурге. Хотя уже сейчас Санкт-Петербург — это визитная карточка России с точки зрения туризма, культурного наследия и так далее. Будет интересно посмотреть, как будет развиваться градостроительная политика города. Архитектурное наследие требует своего подхода. В этом плане Санкт-Петербург — уникальный город. Очевидно, будет отдельная программа и по реконструкции старых зданий, и по приспособлению их для современного использования. Это будет сложная задача, и, если Беглов ее решит, Санкт-Петербург заблистает по всей Европе. Думаю, в конечном итоге Северная столица займет первое место по посещению туристов», — заключил Марат Баширов.

Ранее директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков отметил, что Александр Беглов смог обуздать тарифы ЖКХ. Этого до него ни один губернатор в России сделать не смог.