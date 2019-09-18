Комитет Госдумы поддержал запрет продажи алкоголя в барах в многоквартирных домах

Москва, 18 сентября. Нижняя палата Государственной думы приняла в первом чтении законодательный проект о запрете продажи спиртного в небольших барах, расположенных на территории многоквартирных домов и прилегающих к ним участках.

Отмечается, что законопроект ратифицировал комитет парламента по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, передает ТАСС.

В пояснительной записке к проекту указано, что граждане РФ отрицательно относятся к размещению кафе, баров, торгующих спиртной продукцией, так называемых «наливаек» в зонах жилой застройки.

Накануне СМИ сообщили, что правительство РФ «концептуально» поддержало законопроект о запрете продажи алкогольных напитков в барах и кафе с залами обслуживания общей площадью до 20 квадратных метров, которые расположены на территориях жилых домов.

Согласно информации «Коммерсанта», соответствующий документ подготовила группа депутатов Государственной думы от фракции «Единая Россия». Сообщалось, что инициатива связана с необходимостью обеспечения общественного порядка и прав граждан на спокойствие и отдых в своих домах.

Как отмечали инициаторы предложения, населению не нравится размещение питейных заведений в зонах жилой застройки, а из-за регулярных нарушений порядка на территориях, прилегающих к домам, поступают многочисленные жалобы.