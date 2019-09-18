Дамаск, 18 сентября. Главный координатор по гуманитарным вопросам ООН в Сирии Корин Флейшер сообщила о том, что операция по выводу оставшихся жителей лагеря «Рукбан» начнется 27 сентября.

По оценкам Минобороны РФ, на территории Сирии все полностью подготовлено для возвращения беженцев из-за рубежа и внутренне перемещенных лиц из лагерей. Подробнее о подготовке к встрече беженцев рассказала Соня Уфейса, начальник отдела международного сотрудничества муниципального управления и экологии Сирии.

В районах, куда предстоит вернуться беженцам, восстанавливаются основные объекты инфраструктуры, пострадавшие во время войны, сообщила Соня Уфейса, в том числе водопроводы, электросети, линии связи, системы канализации, автомобильные и железные дороги, больницы, медицинские центры и сельскохозяйственных предприятия.

В стране действуют указы президента САР Башара Асада об амнистии для возвращающихся на родину и об отсрочке от службы по призыву на шесть месяцев после прибытия в родные места.

В Сирии рассказали, как встретят беженцев из лагеря «Рукбан». Беженцев из «Рукбана» встретят в центрах временного размещения: там запасли продовольствие, питьевую воду, постельные принадлежности и медикаменты. В центре людей примут врачи, а детям сделают необходимые прививки. В центре временного размещения бывшие беженцы пробудут не больше суток: после этого им в упрощенном порядке выдадут документы, и люди уедут в выбранные места жительства, где уже подготовлены жилые дома.

«Для перевозки, при необходимости, до четырех тысяч сирийских граждан одновременно из лагеря подготовлено и находятся в постоянной готовности 90 комфортабельных автобусов и 40 грузовых автомобилей, — рассказала Соня Уфейса. — Сирийское руководство делает все возможное, чтобы семьи беженцев, вышедшие из лагеря «Рукбан», как можно быстрее забыли все пережитые ужасы».

В Минобороны РФ надеются, что в ходе предстоящей операции по выводу людей американская сторона никак не будет препятствовать расформированию лагеря и обеспечит безопасность во время следования колонны с беженцами по 55-километровой зоны Эт-Танф.